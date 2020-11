DELVA Landscape Architecture sponsort museumtuin met 3500 planten

Op maandag 16 november werden bij het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht 128 kratten met daarin 3500 planten afgeleverd. De planten zijn gesponsord door DELVA Landscape Architecture uit Amsterdam. Onder leiding van landschapsarchitect Steven Delva en beplantingsdeskundige Climmy Schneider heeft het team van DELVA op maandag en dinsdag de planten in de tuin gezet. Met dit geweldige gebaar gaat de mooiste museumtuin van Dordrecht een bloeiende toekomst tegemoet!



Eenvoud, openheid en beschutting



Het ontwerp van DELVA Landscape Architecture uit Amsterdam wordt gekenmerkt door eenvoud, openheid én beschutting. Beplantingsdeskundigen Climmy Schneider (Climmy Schneider Tuinontwerp en Beplantingsadvies) en Ton Muller (Ton Muller Plant&Ontwerp) zijn verantwoordelijk voor het beplantingsplan waarbij de geometrische lijnen van het museum worden verzacht door de wuivende grassoorten en de zachte kleuren van de bloeiende planten. Kortom, een tuin die de kans moet krijgen uit te groeien tot een prachtige blikvanger.



‘Het museumpand is al een 10, nu de tuin nog!’



Steven Delva: ‘Bij een recent bezoek aan het museum viel mij op dat de tuin het moeilijk heeft. Het ontbreken van professionele coaching tijdens het onderhoud heeft geresulteerd in het wegvallen van een aantal grassoorten, terwijl op andere plekken planten waren gaan woekeren. Met het team van DELVA hebben we dan ook besloten om het museum, dat we een warm hart toedragen, te helpen. Niet alleen door extra planten te sponsoren, maar ook door de tuinvrijwilligers van het museum te coachen tijdens het planten. Op die manier werken wij er graag aan mee dat deze museumtuin zich binnenkort kan meten met de mooiste museumtuinen van Nederland. Het museumpand is al een 10; nu de tuin nog!’



Tuinvrijwilligers



Het onderhoud van de museumtuin is het jaar rond in handen van een enthousiast team tuinvrijwilligers onder begeleiding van Climmy Schneider en Astrid van de Kooij van het Nationaal Onderwijsmuseum. Van Kooij: ‘Wij zijn heel blij met dit bijzondere gebaar van DELVA. Tijdens het inplanten heeft Climmy onze tuinvrijwilligers veel verteld over de nieuw planten. De coaching is dus gestart! Dat zorgt voor een verdere professionalisering van het onderhoud van de tuin.’ Het onderwijsmuseum kijkt alvast uit naar het voorjaar om iedereen te mogen ontvangen in één van de mooiste museumtuinen die ons land rijk is.