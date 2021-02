AHF: “Vier Internationale condoomdag in Nederland”

AHF viert Internationale condoomdag om mensen eraan te herinneren dat het gebruik van condooms ongewenste zwangerschappen en SOA’s, waaronder HIV kan voorkomen.



AHF vraagt tijdens de nieuwe editie van Internationale condoomdag om de beschikbaarheid van betaalbare condooms te vergroten



AHF nodigt mensen uit om mee te doen aan de evenementen van de Internationale condoomdag onder de populaire thema’s “Always in Fashion” en “Safer is Sexy”. De organisatie vraagt ook om de beschikbaarheid over de hele wereld van betaalbare condooms te vergroten om zo een bijdrage te leveren aan de preventie van HIV en andere sexueel overdraagbare aandoeningen. AHF stimuleert ook een gezonde lifestyle.



Amsterdam, 13 februari 2021 - COVID-19 is van grote invloed op vele facetten van het leven en helaas is de beschikbaarheid van condooms niet ontsnapt aan de effecten van de pandemie. De AIDS Healthcare Foundation (AHF), de grootste wereldwijde AIDS-organisatie, nodigt mensen uit om zich aan te sluiten bij hun wereldwijde evenementen “Always in Fashion” en “Safer is Sexy” in het kader van de Internationale Condoomdag (ICD). Hiermee willen zij iedereen eraan herinneren hoe belangrijk het is dat mensen over de hele wereld toegang hebben tot gratis en/of betaalbare condooms: condooms zijn nog steeds de beste manier om jezelf te beschermen tegen sexueel overdraagbare aandoeningen (soa’s), inclusief HIV.



De belemmeringen veroorzaakt door de pandemie hebben de noodzaak en het belang van pleiten voor laagdrempeligere toegang tot condooms alleen maar versterkt. Voor jonge mensen is "Safer is Sexy" van levensbelang en cruciaal voor het terugdringen van Soa/hiv- infecties.



ICD werd in 2008 gelanceerd door de AHF met als doel door middel van creatieve marketing het gebruik van condooms te stimuleren. Condooms zijn nog steeds de meest voordelige methode voor het voorkomen van soa’s, inclusief hiv en ongewenste zwangerschappen. De jaarlijkse activiteit wordt wereldwijd gevierd in samenhang met Valentijnsdag. De landenteams van de AHF hebben over de hele wereld opwindende en informatieve virtuele en live festiviteiten gepland onder de noemer “Always in Fashion” en “Safer is Sexy” voor 2021!



In Nederland zal de AHF zich richten op een social media campagne waarin twee video’s worden gedeeld, die zijn gecreëerd in samenwerking met gemeenschapsleiders. De AHF heeft ook diverse ICD radio-advertenties gecreëerd die zullen worden uitgezonden op radio Salto en radio mArt. AT5 zal een ICD-banner opnemen.



Video 1: Voor deze video heeft de AHF Astrid Perts van Vereniging Aaneen geïnterviewd. Dit is een maatschappelijke organisatie ten dienste van de Surinaamse gemeenschap in Nederland en van Suriname zelf, die zich onder andere bezighoudt met de distributie van condooms.



Video 2: Samen met twee participanten van de mateloos populaire serie Drag Race Holland, Megan Schoonbrood en ChelseaBoy, heeft de AHF een speelse en luchtige video gecreëerd die mensen eraan herinnert dat het gebruik van condooms soa’s, inclusief HIV, kan voorkomen.



De twee video’s zullen worden gedeeld via de social media kanalen van AHF zelf (Facebook en Instagram). Video 1 wordt openbaar gemaakt op 12 februari om 17:00 en video 2 op 13 februari om 10:00.



Deelnemerslijst



• Milo de Moraes

• Micha Sneijderberg

• Snorella WC

• Wessel Haaxman

• MVS Gaystation

• Vereniging Aaneen

• Astrid Perts

• ChelseaBoy

• Megan Schoonbrood

• En talloze HIV/AIDS-voorvechters en -vrijwilligers



“Lockdowns en beperkingen als gevolg van COVID-19 zijn een doorlopende bedreiging voor de beschikbaarheid van condooms, vooral in landen waar stockouts en andere obstakels het al moeilijk maakten om condooms te krijgen”, zegt de Chief of Global Advocacy and Policy van de AHF, Terri Ford. “De AHF blijft zich inzetten om ervoor te zorgen dat mensen overal toegang hebben tot gratis of betaalbare condooms. Onze ICD-evenementen ‘Always in Fashion’ en ‘Safer is Sexy’ worden georganiseerd door de wereldwijde landenteams van de AHF en dit is slechts één voorbeeld van de manieren waarop we dat doen. Wij moedigen iedereen in de 45 landen waar we actief zijn aan om een leuk evenement in de buurt op te zoeken en de boodschap te verspreiden van het belang van condooms en van de toegang tot condooms voor iedereen!”



“Wij hebben de toegang tot condooms altijd hoog op onze prioriteitenlijst gezet”, zegt de President van de AHF, Michael Weinstein. “De Internationale condoomdag geeft ons de gelegenheid om overheden en instellingen voor volksgezondheid op te roepen om ervoor te zorgen dat mensen de middelen hebben om zichzelf en hun dierbaren te beschermen. Dit is vooral van belang omdat er ieder jaar nog steeds 1,7 miljoen nieuwe besmettingen met HIV bijkomen. Dat is niet aanvaardbaar als we de mogelijkheid hebben om condooms te verspreiden die mensen wereldwijd beschermen tegen ziektes.



Een lijst met de ICD-evenementen van AHF in binnen- en buitenland is te vinden op: https://lovecondoms.org/



De AIDS Healthcare Foundation (AHF), de grootste wereldwijde AIDS-organisatie, biedt momenteel medische zorg en/of diensten aan meer dan 1,5 miljoen patiënten in 45 landen over de hele wereld in de VS, Afrika, Latijns-Amerika/Caribisch gebied, de regio Azië/Stille Oceaan en Europa. Bezoek voor meer informatie over de AHF onze website: https://www.aidshealth.org/ en https://gratishivtest.nl/nl/



Vind ons op Facebook: https://www.facebook.com/AHFCheckpointAmsterdam



Volg ons op Twitter: @aidshealthcare en Instagram: @ahf_checkpoint_amsterdam



Always in Fashion Logo PDF: https://bit.ly/2S1XP2U



ICD-evenementen in de VS: (AHFparticipate.org) https://ahfevents.org/



ICD-evenementen wereldwijd: https://bit.ly/2RYbTdI