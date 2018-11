SURF rondt eerste fase netwerk van de toekomst af

Optische laag SURFnet-netwerk volledig vernieuwd



5 november 2018 – SURF, ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland, heeft de migratie van de optische laag van het vernieuwde SURFnet-netwerk afgerond. De vervanging van de optische laag van het vaste netwerk is in juni 2017 gestart. De tweede fase van het netwerk van de toekomst, het vervangen van de servicelaag, start in januari. Naar verwachting is deze migratie in 2021 volledig afgerond.



De transportcapaciteit per golflengte van het netwerk wordt standaard 100 Gbit/s en een uitbreiding naar 400 Gbit/s is direct mogelijk. De flexibiliteit van het netwerk is ondermeer toe te schrijven aan de manier waarop het netwerk data transporteert: de bandbreedte en richting van de golflengtes is programmeerbaar. Mede om die reden behoort het SURFnet-netwerk wereldwijd tot de meest geavanceerde vaste netwerken voor onderzoek en onderwijs. Op het netwerk zijn ruim 180 Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen aangesloten.



Klaar voor de toekomst



Het SURFnet-netwerk bestaat uit twee lagen: de optische laag en de servicelaag. Voor beide lagen zijn twee losse aanbestedingen gedaan. De implementatie van de optische laag, is nu afgerond. De optische laag is verantwoordelijk voor het belichten van de glasvezels en vormt daarmee een stabiele basis van het SURFnet-netwerk. Het levert transportfunctionaliteit aan de servicelaag.



Het netwerk wordt opgebouwd volgens een flexibele architectuur. Hierdoor kan het netwerk in de toekomst eenvoudig met ontwikkelingen meegaan. Nieuwe innovaties zijn snel te implementeren zonder dat direct alle hardware in het netwerk vervangen hoeft te worden. Dit biedt de mogelijkheid om het netwerk te laten evolueren. De ontwikkeling van software speelt hier een grote rol in.



Hoge eisen



Studenten en wetenschappers stellen hoge eisen aan hun netwerk: de vraag naar extra bandbreedte, betrouwbaarheid, veiligheid, diensten en functionaliteiten blijft toenemen. In nauwe samenwerking met de ICT-afdelingen en gebruikers binnen het onderwijs en onderzoek in Nederland bouwt SURF daarom een open en programmeerbaar netwerk dat alle ontwikkelingen kan faciliteren. De toekomstige infrastructuur is flexibel: wijzigingen worden eenvoudig en snel doorgevoerd door automatisering, netwerkfunctievirtualisatie en de ontkoppeling van hardware en software.



“Optische netwerktechnologie is een vak apart, waar telkens weer de grenzen van de natuurwetten worden opgezocht om vele terabits aan informatie per seconde door een enkele glasvezel te kunnen transporteren. Reflectieverschijnselen, demping door slechte lassen en vuile vingers op connectoren zijn uitdagingen die SURF heeft moeten opsporen en verhelpen om de bestaande verbindingen goed te migreren naar het nieuwe platform”, aldus Ruben van den Brink, Afdelingsmanager netwerken bij SURF. “Ik ben heel erg trots op onze mensen, die dankzij hun ongelooflijke vakkennis en doorzettingsvermogen de migratie hebben uitgevoerd met een minimum aan verstoringen op het productienetwerk. Het nieuwe, programmeerbare optische netwerk van SURF heeft meer capaciteit, kan automatisch verbindingen herstellen en is daarmee klaar voor de toekomst!”