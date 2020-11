ECP Jaarfestival 2020 | De digitale samenleving in stroomversnelling

Van dinsdag 17 t/m donderdag 19 november 2020 organiseert ECP | Platform voor de InformatieSamenleving in samenwerking met een groot aantal partners een online meerdaags event over onze digitale samenleving in stroomversnelling. Centraal staat de vraag: Hoe kunnen we de mogelijkheden van (versnelde) digitalisering op een verantwoorde wijze benutten voor iedereen in de Nederlandse samenleving?



Daarover gaan we met overheid, kennisinstellingen, en maatschappelijke organisaties in gesprek middels kennissessies, workshops en debatten nieuwe stijl. Dit alles op een virtueel platform: een interactieve omgeving waarin ook genetwerkt kan worden. Alle festivaldagen worden afgesloten met een culturele noot.



Ook presenteert ECP haar visie op de digitale samenleving in stroomversnelling, een handreiking richting politiek en inspiratie voor nieuw beleid. In een publicatie, die op het ECP Jaarfestival wordt gelanceerd, zijn drie terreinen uitgewerkt die aandacht en actie vragen: Digitale veiligheid en vertrouwen, Competenties en mensen en Ethische actie.



Een greep uit het programma en sessies:



Dinsdag 17 november | 14.00 - 17.00 uur | Livestream Nieuwspoort: Hoe houden we de digitale kwaliteit van onze samenleving op peil en welke stappen moeten we hiervoor zetten? ECP gaat hierover in debat met kamerleden in Nieuwspoort Den Haag. Voorafgaand organiseert het NL IGF een jongerendebat onder leiding van Donatello Piras.



Woensdag 18 november | 13.00 uur - 17.00 uur | Livestream Fokker Terminal: Kom deze middag o.a. meer te weten over de rol van technologieën als AI en Blockchain in het aangaan van maatschappelijke uitdagingen en de unieke Nederlandse wijzen van publiek-private samenwerking. Enkele sprekers en sessies:



-Jos de Groot, directeur digitale economie bij het ministerie EZK over het succes van publiek-private samenwerkingen.



-Brenno de Winter, chief security and privacy operations en Sandra van Heukelom-Verhage, advocaat-partner bij Pels Rijcken, betrokken bij de totstandkoming van de CoronaMelder app



-De grote online cyber-crisis-drill 2.0 van de Cybersecurity Alliantie



-De online Trust Coalitie: samen een veiliger Europa



-De onbekende kansen van omscholing



-Veilig data delen vanuit privacy en commerciële drijfveren



-Safer Internet Centre Nederland: De online wereld van jongeren na de pandemie



-Talkshow Team dutch digital delta: de rol van sleuteltechnologieën in het aangaan van maatschappelijke uitdagingen





Donderdag 19 november | 13.00 uur - 17.00 uur: Op deze dag presenteert ECP, samen met partners, een visie op de digitale samenleving in stroomversnelling. Hoe komen we met die digitalisering tot een leefbare samenleving? De hoofdthema’s die centraal staan zijn ethische actie, competenties en mensen en veiligheid en vertrouwen. Met in het programma:



-Tamara van Ark, minister van Medische Zorg en Sport over digitalisering in de zorg



-Valerie Frissen, directeur SIDN fonds over de omgang met ethische principes in de praktijk



-Angeline van Dijk, directeur-hoofdinspecteur Agentschap Telecom over hoe we Nederland veilig verbonden kunnen houden



-Internet tegen corona



-Dicht het lek in de digitale aorta



-Iedereen digivaardig in de zorg!



-Mensgerichte artificiële intelligentie



-E-mail veilig, bescherm je klanten en je bedrijf



-Data-soevereiniteit: wat is het, waarom is het nodig en wat doen we al?





Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen. Het ECP Jaarfestival 2020 wordt live gestreamd vanuit Nieuwspoort en de Fokker Terminal in Den Haag en is online via ons interactieve platform te volgen.



Het ECP Jaarfestival is gratis bij te wonen. Meld u aan op onze website.