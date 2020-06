Social Friendz lanceert webshop voor en door influencers

Social Friendz, een full-service influencer marketing agency, heeft een eigen webshop gelanceerd. In de online shop kunnen (startende) influencers producten en diensten vinden om hun eigen social media-accounts naar een hoger niveau te tillen. Jolijt Houweling is founder van Social Friendz. ,,Online marketing wordt steeds belangrijker. Door Corona zien we grote stijging in het aantal campagnes. Een webshop is een logisch vervolg op de diensten die we aanbieden.”



Het gebruik van social media groeit snel de laatste maanden. Dat maakt ook campagnes van merken op deze kanalen belangrijk. ,,Het gaat goed met ons bedrijf”, concludeert Houweling. ,,Juist nu zijn we duidelijk van meerwaarde voor ondernemingen waar het gaat om het bereiken van de juiste doelgroep.” Ze investeert daarom in uitbreiding van de dienstverlening. ,,We bieden per direct een webshop aan.” De Social Friendz Shop verkoopt producten die van toegevoegde waarde zijn voor Instagram, YouTube en TikTok. Naast onder meer leesvoer, pre-sets en fotografiecursussen kunnen bezoekers hier terecht voor styling items om foto’s 'Instagrammable' te maken. ,,Eigenlijk alles wat je verder helpt bij het maken van mooie content, verkopen we”, vertelt Houweling. ,,We bieden ook de service om een artikel voor een meerprijs in te laten pakken voor een leuke unboxing op je kanaal.” Het assortiment blijft aangevuld met nieuwe artikelen en eigen producten, zoals een eigen magazine, waarin meerdere influencers hun tips en geheimen delen.



Met de webshop richt Social Friendz zich in het bijzonder op influencers en iedereen die de ambitie heeft om influencer te worden. Houweling legt uit: ,,Als influencer marketing bureau zijn wij dagelijks in contact met influencers en daardoor goed op de hoogte van wat hen bezig houdt. Daarnaast zijn een aantal werknemers bij Social Friendz zelf ook actief als influencer. We weten daarom waar behoefte aan is en wat je nodig hebt om te groeien als influencer.” De webshop is ook voor andere mensen toegankelijk, benadrukt Houweling. ,,Bijvoorbeeld voor consumenten die op zoek zijn naar interieur items of artikelen voor de aankleding van een feestje.”



Over Social Friendz



Social Friendz is gespecialiseerd in het verzorgen van influencercampagnes. Het bureau koppelt influencers aan merken en beschikt over een eigen database, waarin meer dan duizend influencers ingeschreven staan. Na de oprichting in 2018 is Social Friendz uitgegroeid tot een totaalconcept met social media services en een eigen webshop.