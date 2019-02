Nacht van de Vluchteling: Nieuwe route van Utrecht naar Amersfoort

“Bij een sponsorbedrag hoger dan €100 kom ik een muzikaal optreden geven bij jou thuis.” Aldus Jorg van Utrechtse theatergroep Dat Geloof Ik Niet. De groep loopt mee met de Nacht van de Vluchteling van 15 op 16 juni en Jorg heeft een unieke manier bedacht om geld in te zamelen voor de sponsorloop. Elke sponsor ontvangt een persoonlijk cadeau. Van handgeschreven wenskaart tot muzikaal optreden.



Het doel van de Nacht van de Vluchteling is om aandacht te vragen voor miljoenen vluchtelingen die wereldwijd van huis en haard verdreven zijn, en om zoveel mogelijk geld op te halen om hen te helpen. Momenteel zijn ruim 68 miljoen mensen in de wereld op de vlucht. Veruit de meeste van hen worden ‘in de regio’ opgevangen, maar vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Stichting Vluchteling biedt noodhulp om het leven van deze mensen te verbeteren.



In Utrecht begint de wandeling, waar vele honderden deelnemers aan meedoen, bij het Spoorwegmuseum. De deelnemers lopen vervolgens via de landgoederen van Amelisweerd en Rhijnauwen naar de uitgestrekte bossen van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Langs Zeist en de Leusderheide wandelen zij door naar het centrum van Amersfoort, waar De Nieuwe Stad/Prodentfabriek het eindpunt is. Naast de nachtelijke 40 kilometer Utrecht-Amersfoort, starten tegelijkertijd ook de routes Amsterdam-Haarlem, Nijmegen-Arnhem, Rotterdam-Den Haag en van Herinneringscentrum Kamp Westerbork naar Groningen. Op zaterdag 15 juni zijn er in de vooravond ook routes van 10 en 20 kilometer in Amsterdam en Rotterdam.



Vorig jaar werd met de Nacht van de Vluchteling 1,7 miljoen euro opgehaald door 5.200 deelnemers. De opbrengst besteedt Stichting Vluchteling aan schoon drinkwater, voedsel, medische zorg en eerste levensbehoeften voor 100.000 vluchtelingen in Myanmar, Colombia, Jordanië en Ethiopië. De bestemming van dit jaar zal in de zomer bekend worden gemaakt.



Aanmelden voor deze en alle andere routes kan via www.nachtvandevluchteling.nl.