KBO-PCOB: Goed dat kabinet aan de coronanoodrem trekt

Nu het aantal besmettingen, met name in de Randstad, weer oploopt, vindt seniorenorganisatie KBO-PCOB het goed dat het kabinet aan de coronanoodrem trekt. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: Met de extra coronamaatregelen voor bepaalde regio’s, kan de veiligheid voor sommige groepen weer toenemen. Maatwerk in deze regio’s blijft wel belangrijk. De terugkeer van een boodschappenuur, speciaal voor kwetsbare mensen, is hier een goed voorbeeld van en juichen we dan ook toe. Veel senioren maakten hier graag gebruik van.”



Ook riep premier Rutte weer op om vooral solidair te zijn en op elkaar te letten. Manon Vanderkaa: “Dat blijft ook voor ons een belangrijke boodschap. Maar solidair is niet hetzelfde als solitair. Waak ervoor dat mensen niet vereenzamen. Dus maak eens een praatje met iemand waarvan je vermoedt dat die het kan gebruiken, stuur een kaartje, laat weten dat je aan degene denkt. Blijf omzien naar elkaar!”



KBO-PCOB



Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.