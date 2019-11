Actrice Melissa Drost nieuwe gezicht van de Nacht van de Vluchteling



Melissa Drost is het nieuwe gezicht van de Nacht van de Vluchteling. De 34-jarige Goede Tijden Slechte Tijden-actrice zet zich de komende tijd samen in met Stichting Vluchteling voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog en conflict.



Aanstaande donderdag 7 november vliegt zij naar de grens van Thailand en Myanmar om er vluchtelingen te bezoeken en met eigen ogen te zien hoe een deel van de opbrengst van de Nacht van de Vluchteling besteed wordt.



Bezoek vluchtelingenkinderen



Om met eigen ogen te zien hoe het geld van de Nacht van de Vluchteling wordt besteed, bezoekt Melissa Drost vluchtelingenkinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand, die dankzij de opbrengst van de Nacht van de Vluchteling naar school kunnen. Er verblijven nog steeds 100.000 Myanmarezen net aan de andere kant van de grens in verschillende vluchtelingenkampen in Thailand.



Melissa Drost: “Vluchtelingen en wat ze meemaken raken mij diep. Nog meer sinds ik moeder ben, ben ik me bewust van kwetsbaarheid. Mijn ouders hebben me opgevoed met het besef dat we het hier zo goed hebben, maar elders in de wereld veel minder. En het aantal vluchtelingen blijft maar stijgen: 1 op de 108 mensen in de wereld is op de vlucht.”



Naast Melissa Drost hebben de vaste supporters Art Rooijakkers en Waldemar Torenstra opnieuw hun medewerking toegezegd aan de Nacht van de Vluchteling in 2020. Tidens de afgelopen editie liepen 5700 deelnemers een bedrag van 1,6 miljoen euro bijeen.