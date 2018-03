Koning opent tentoonstelling ‘Willem’ in Nationaal Militair Museum

Zijne Majesteit de Koning opent op dinsdag 24 april de tentoonstelling ‘Willem’.



De tentoonstelling ‘Willem’ geeft een uniek beeld van het leven van de jonge Willem van Oranje en zijn onbekende jaren als militair en veldheer voordat de Tachtigjarige Oorlog of de Nederlandse Opstand uitbrak. Duidelijk wordt hoe hij de leider van de Opstand werd en waarom hij gezien wordt als ‘Vader des Vaderlands’. Aanleiding voor de tentoonstelling is dat het dit jaar 450 jaar geleden is dat de Tachtigjarige oorlog uitbrak.



Topstukken



In de tentoonstelling zijn absolute topstukken uit binnen- en buitenland te zien, zoals de bevelhebbersstaf van Willem van Oranje, die tijdens onderzoek voor deze tentoonstelling is getraceerd. Net als deze staf zijn veel objecten nog nooit eerder voor het (Nederlandse) publiek te zien geweest.



Na de openingshandeling krijgt Koning Willem-Alexander een rondleiding door de tentoonstelling.



‘Willem’ is te zien van 25 april t/m 28 oktober 2018.



Nationaal Militair Museum



Het Nationaal Militair Museum (NMM) is hét museum over de betekenis van de krijgsmacht voor Nederland in het heden, verleden en de toekomst. Het museum belicht deze betekenis aan de hand van verhalen, activiteiten en actuele exposities die je bijblijven. Kijk voor meer informatie op www.nmm.nl of volg ons via Facebook en Twitter.