HEMA boekt hogere omzet en EBITDA in eerste kwartaal 2018

Sterke groei online omzet en expansie in Duitsland wordt versneld

Amsterdam, 28 juni 2018. De netto omzet van HEMA kwam in het eerste kwartaal van 2018 uit op €291,4 miljoen, een stijging van 2,8% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Het genormaliseerde EBITDA* steeg met 10,8% naar €19,5 miljoen mede dankzij een hogere brutomarge.

Belangrijkste punten:

Netto omzet steeg in Q1 2018 met 2,8% naar €291,4 miljoen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar

Genormaliseerde EBITDA steeg in Q1 2018 met 10,8% naar €19,5 miljoen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar

Online omzet steeg in Q1 2018 met 25,0% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar

Netto verlies in Q1 2018 meer dan gehalveerd tot €6,0 miljoen van €12,4 miljoen in Q1 2017

Groep like-for-like-consumentenomzet in Q1 2018 daalde licht met 1,1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met name door ongunstige weersomstandigheden in Europa en stakingen in Frankrijk

Tjeerd Jegen, CEO HEMA: “We hebben in het afgelopen kwartaal onze financiële resultaten verder verbeterd. Niet alleen is onze omzet en bedrijfsresultaat gestegen, maar we hebben ook ons nettoverlies aanzienlijk verkleind. Dit komt voor een belangrijk deel doordat we een hogere brutomarge hebben gerealiseerd door inkoopverbeteringen. Het slechte weer heeft veel retailers, waaronder ook HEMA, parten gespeeld. Dankzij onze commerciële initiatieven is de daling van de like-for-like-omzet beperkt is gebleven. We blijven vasthouden aan onze groeistrategie. Zo gaan we door met investeren in onze internationale expansie. Met name in Duitsland willen we de komende jaren flink groeien, omdat onze nieuwe generatie winkels goede resultaten laten zien. Ook gaan we door met investeren in e-commerce. We zijn tevreden over de online omzet die wederom in het eerste kwartaal met dubbele cijfers is gegroeid.”

Operationele resultaten

De netto groepsomzet van HEMA steeg in Q1 2018 met 2,8% naar €291,4 miljoen van €283,4 miljoen in Q1 2017. De omzetstijging werd gedreven door de opening van nieuwe winkels en een hogere online omzet (+25,0%). HEMA verkocht vooral meer kleding (+7,4%) en huishoudelijke artikelen en persoonlijke verzorgingsproducten (+2,5%). De food omzet daalde licht met 1,9%. Daarnaast heeft HEMA haar inkoop verder verbeterd en geprofiteerd van gunstige wisselkoersen waardoor de brutomarge in Q1 2018 met 185 basispunten steeg tot 48,1%.

Genormaliseerd EBITDA

HEMA boekte in Q1 2018 een genormaliseerd EBITDA van €19,5 miljoen, dat is 10,8% hoger in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Door de betere resultaten wist HEMA in Q1 2018 haar nettoverlies verder te verkleinen tot €6,0 miljoen tegen €12,4 miljoen in Q1 2017.