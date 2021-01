In 2020 was de jaarlijkse wereldwijde vraag naar goud het laagst in 11 jaar

ONDER EMBARGO TOT donderdag 28 januari 2021 tot 06:00



De effecten van de coronapandemie zijn de belangrijkste oorzaak voor de beperkte vraag naar goud door consumenten in 2020. Dit leidde tot een daling van 14% van de jaarlijkse vraag naar 3.759,6 ton. Volgens het meest recente 'Gold Demand Trends'-rapport van de World Gold Council , is 2020 hiermee het eerste jaar sinds 2009 dat de vraag naar goud onder de 4.000 ton uitkomt.



De wereldwijde vraag naar goud daalde met 28% (YOY / year-over-year) naar 783,4 ton in het vierde kwartaal. Hiermee is dit het zwakste kwartaal sinds het midden van de wereldwijde financiële crisis in het tweede kwartaal van 2008.



De vraag naar gouden sieraden daalde in het vierde kwartaal met 13% (YOY) naar 515,9 ton. Het totaal voor het hele jaar kwam hierdoor uit op 1.411,6 ton, 34% lager dan in 2019. Op basis van onze gegevens is dit een nieuw dieptepunt. Hoewel de vraag naar goud na het dieptepunt in het tweede kwartaal weer steeg, bleef het coronavirus het gedrag van consumenten beïnvloeden.



Anderzijds zorgden de toegenomen onzekerheid en het financieel beleid als reactie op de pandemie ervoor dat de jaarlijkse vraag naar goud met 40% (YOY) steeg naar 1.773,2 ton. Een nieuw hoogtepunt in onze rapportreeks. Het grootste deel van deze groei kwam door goud gedekte ETF's, maar de groeiende vraag naar goudstaven en munten in de tweede helft van het jaar droegen hier ook aan bij. Bovendien kan aan de hand van bestaande gegevens worden opgemaakt dat ook over-the-counter activiteiten (OTC), die niet direct terug te zien zijn in onze dataset, het hele jaar door stabiel waren. In het vierde kwartaal konden we echter een opmerkelijke daling van de beleggingen in goud ETF's waarnemen, resulterend in een uitstroom van in totaal 130 ton.



De totale jaarlijkse goudvoorraad kreeg ook een klap en kwam 4% (YOY) lager uit (4.633 ton), de grootste jaarlijkse daling sinds 2013. De daling kan grotendeels worden verklaard door de verstoring van mijnbouw als gevolg van het coronavirus. Dankzij recycling werd deze daling enigszins gecompenseerd met een marginale stijging van 1% naar 1.297,4 ton in 2020.



De instroom in wereldwijde goud-ETF's bereikte een jaarrecord van 877,1 ton (US$ 47,9 miljard). Een elf maanden durende reeks van positieve instromen die in december 2019 begon, kwam in november tot stilstand toen een herstel van het sentiment en de daling van de goudprijs leidden tot 130 ton uitstroom in het vierde kwartaal.



De goudprijs in Amerikaanse dollar steeg in 2020 met 25%, dit werd mede veroorzaakt door de vraag van beleggers. Nadat de goudprijs in augustus voor de meeste valuta's een recordhoogte bereikte, daalde de LBMA goudprijs PM eind november naar US$ 1.762,55 per ons, voordat deze herstelde en het jaar afsloot op US$ 1.887,6 per ons.



De vraag naar goudstaven en munten steeg in het vierde kwartaal met 10%. Het herstel in China en India in de tweede helft van 2020 droeg bij aan de aanhoudende groei op de westerse markten en bracht de jaarlijkse vraag naar 896,1 ton (+ 3%). In 2020 werd een dieptepunt van 1.411,6 ton bereikt voor de vraag naar gouden sieraden. Ondanks een herstel in het vierde kwartaal werd kon de vraag de aanhoudende uitdagingen van de coronapandemie niet compenseren.



De goudaankoop door centrale banken daalde in 2020 aanzienlijk, met 59% naar 273 ton. De netto-inkoop steeg enigszins in het vierde kwartaal: de wereldwijde officiële reserves stegen met 44,8 ton tijdens dit kwartaal, wat de 6,5 ton aan netto-omzet van het derde kwartaal meer dan teniet deed.



Louise Street, Senior Markets Analyst en onderzoeker bij de World Gold Council:



' De gevolgen van de coronapandemie waren in heel 2020 voelbaar op de goudmarkt. Ook in het vierde kwartaal was dit het geval. Consumenten over de hele wereld kregen te maken met lockdowns, economische neergang en hoge goudprijzen. Dit resulteerde in een nieuw dieptepunt voor de jaarlijkse vraag naar juwelen.'



‘ Maar ongeacht een uitstroom in het vierde kwartaal, zagen goud-ETF’s op jaarbasis een recordinstroom als gevolg van lage rentes en hoge onzekerheid, wat de rol van goud als veilige haven onderstreept. De vraag naar goudstaven en munten herstelde eveneens aanzienlijk in de tweede helft van het jaar; dit bewijst dat het sentiment van kleine beleggers relatief stabiel bleef in deze volatiele markten. Over het algemeen verwachten we dat de gevolgen van de pandemie nog voelbaar blijven in het eerste kwartaal van 2021, en mogelijk ook daarna. '



De belangrijkste bevindingen uit het meest recente Gold Demand Trends rapport voor het boekjaar 2020 zijn als volgt:



-De jaarlijkse vraag (m.u.v. OTC) daalde naar 3.759,6 ton (-14%) en kwam hiermee voor het eerst sinds 2009 onder de 4.000 ton uit.



-Een recordinstroom van goud-ETF's bedroeg in totaal 877,1 ton (US$ 47,9 miljard) en het wereldwijde AUM bereikte de 3.751,5 ton



-De vraag naar goudstaven en munten steeg in 2020 met 3% naar 896,1 ton



-De wereldwijde vraag naar juwelen daalde met 34% (YOY) naar 1.411,6 ton, een nieuw dieptepunt



-De goudaankoop door centrale banken daalde in 2020 met 59% (YOY) naar 273 ton



-De vraag in de technologiesector daalde in 2020 met 7% naar 307,9 ton



-Mijnbouw daalde 4% (YOY)



-Recycling steeg slechts marginaal met 1% (YOY)





De belangrijkste bevindingen uit het meest recente Gold Demand Trends rapport voor het vierde kwartaal van 2020 zijn als volgt:



-De totale vraag daalde in het vierde kwartaal met 28% ten opzichte van vorig jaar naar783,4 ton



-Door goud gedekte ETF's zagen een uitstroom van 130 ton in het vierde kwartaal



-Naar goudstaven en munten bleef een sterke vraag die steeg met 10% (YOY)



-De wereldwijde vraag naar juwelen bleef omhoog gaan ten opzichte van het dieptepunt in het tweede kwartaal, maar kwam 13% (YOY) lager uit op 515,9 ton



-Centrale banken begonnen weer met netto-aankopen en voegden 44,8 ton toe aan wereldwijde beleggingen



-De vraag in de technologiesector steeg marginaal - naar 84 ton





Het volledige Gold Demand Trends Q4 & FY 2020 rapport , dat uitgebreide informatie van Metals Focus bevat, kan worden bekeken via http://www.gold.org/research/gold-demand-trends