Oad blij met versoepeling Corona maatregelen; We mogen weer reizen!

Gisteravond is tijdens de persconferentie door de minister-president, Mark Rutte, bekend gemaakt dat het reizen per touringcar weer is toegestaan met normale bezetting. Dit betekent dat Oad zijn busreizen per 1 juli weer kan gaan hervatten.



Uiteraard doet Oad dat alleen daar waar het kan en houden zich altijd aan de maatregelen van het RIVM, de WHO en de ANVR.



Oad directeur Arjan Koster: “Wij zijn enorm blij dat we het uitvoeren van reizen weer kunnen oppakken. Uiteraard gaan we alleen op reis wanneer wij de reis kunnen bieden waarvoor is geboekt, maar vooralsnog wel in het ‘nieuwe normaal’. We zullen ons allemaal moeten houden aan de Nederlandse en buitenlandse regels. Dit is in het belang van de veiligheid van onze gasten.”



Deze week werd ook bekend dat Disneyland Parijs haar deuren weer opent vanaf 15 juli. “In de dagen na die bekendmaking zagen we direct een forse toename in het aantal boekingen voor Disneyland Parijs. We hopen nu ook voor onze busreizen snel de eerste klanten te mogen ontvangen en ze te kunnen laten genieten van een onbezorgde vakantie.”