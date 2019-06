Stichting Vluchteling publiceert foto verdronken vluchtelingen niet in persbericht



Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, heeft met afschuw kennisgenomen van de foto die op dit moment viraal gaat, van een jonge vader en zijn dochtertje die op hun zoektocht naar veiligheid en een betere toekomst zijn verdronken in de Rio Grande grensrivier tussen Mexico en de Verenigde Staten.



Ceelen ging eerder dit jaar, tijdens de uitreiking van de Geuzenpenning aan de Mexicaanse Padre Solalinde, in op het vluchtelingenbeleid in Europa en de Verenigde Staten: ‘De geschiedenis leert dat we het als het om mensenrechtenrechten gaat, niet altijd van overheden moeten hebben’, sprak ze het publiek in de Grote Kerk in Vlaardingen toe.



Padre Solalinde ontfermt zich in Mexico over tienduizenden mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en armoede. Ceelen: ‘In 2015, toen velen per boot vanuit Turkije kwamen, deelden Europese burgers boterhammen of droge sokken uit langs de route waar een miljoen vluchtelingen vanuit Griekenland over de Balkan trok. Op de Griekse eilanden doen vrijwilligers dat nog steeds’, zei Ceelen. ‘En we zien hetzelfde gebeuren vandaag in Mexico.’



‘Op dit moment zijn tienduizenden mensen uit zuidelijker gelegen landen op weg naar een beter leven in het noorden’, sprak Ceelen. ‘Ook zij werden van huis en haard verjaagd door geweld, honger en ziekte. En ook zij lopen richting zware grensbewaking, hoge muren en het anti-migratiebeleid van Trump. De route is duizenden kilometers lang: de meesten gaan te voet. Ook daar in Mexico staan vrijwilligers langs de kant van de weg met eten, een fles water of schoenen zonder gaten erin.’



Ceelen vraagt zich af hoeveel foto’s van verdronken vluchtelingenkinderen en hun ouders er nog nodig zijn om ons te realiseren wat voor risico’s mensen nemen op hun zoektocht naar een veilige en betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen. Ceelen: ‘Het is ten hemel schreiend dat terwijl er elke dag mensen tijdens hun vlucht om het leven komen, deze foto’s nodig zijn om een beeld te kunnen schetsen van het drama van miljoenen mensen op de vlucht.’