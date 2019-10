OrangeValley sluit partnership met Looker

OrangeValley is als eerste grote digital marketingbureau in Nederland benoemd tot Looker Consulting Partner. Met het dataplatform van Looker, dat onlangs door Google werd overgenomen, is het mogelijk om een single source of truth te creëren, zodat iedereen binnen een organisatie naar dezelfde data kijkt en écht datagedreven beslissingen kan nemen.



Organisaties worden steeds beter in het verzamelen van data, maar zijn vaak niet bij machte om concrete inzichten en actiepunten te destilleren uit deze zee van (big) data. De beschikbare data is vaak versplinterd, niet toegankelijk en/of onbetrouwbaar.



Als lid van het Looker Partner Network-ecosysteem, een vertrouwd netwerk van deskundige organisaties over de hele wereld, speelt OrangeValley een cruciale rol in de missie van Looker om individuen op alle afdelingen van een organisatie toegang te geven tot een robuust data-platform, waar ze kunnen analyseren en actie kunnen ondernemen op realtime gegevens. Looker stelt bedrijven in staat om een samenhangende datalaag te maken die is gebouwd op elke denkbare cloud-database, inclusief Google BigQuery, Amazon Redshift, Azure SQL, Snowflake, Oracle, Microsoft SQL Server of Teradata.



Megan Harvey, EMEA Director Channel & Alliances bij Looker: ‘Organizations across all departments are becoming increasingly more reliant on current real-time data to drive their business and everyday decisions​. We’re thrilled to add OrangeValley as it furthers our mission to bring together the best technology and consulting companies from around the globe to help empower people through the smarter use of data.’



Ortwin Verreck, managing director bij OrangeValley: ‘Het partnership met Looker past naadloos in de datagedreven aanpak die OrangeValley samen met haar klanten wil realiseren. Met Looker is OrangeValley klaar voor een toekomst waarin multi-cloud-omgevingen de standaard zijn en datakwaliteit en de toegang tot data over de gehele linie bepalend is voor het succes van haar klanten.’