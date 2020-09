Goed-op-weg-map vereenvoudigt aanvraag schuldhulpverlening

Inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) kunnen voortaan eenvoudiger schuldhulpverlening aanvragen. Stroomopwaarts lanceert op 10 september 2020 de Goed-op-weg-map. Die inwoners stap voor stap helpt bij hun aanvraag. In duidelijke taal en met een combinatie van tekst en beeld. “Het aanvragen van schuldhulpverlening bleek te ingewikkeld”, zegt Helene de Jong, manager Instroom bij participatiebedrijf Stroomopwaarts. “Door de map verwacht ik dat inwoners eerder in de schuldhulpverlening terechtkomen. Zo kunnen we grotere problemen voorkomen.”



Een op de zeven huishoudens in de MVS-gemeenten heeft een laag inkomen. Ongeveer 12.500 huishoudens hebben risicovolle schulden. Zij kunnen schuldhulpverlening aanvragen. Bij dit traject worden ze geholpen om hun financiële schulden af te lossen. Toch vraagt maar een klein deel van de inwoners met schulden bij Stroomopwaarts schuldhulpverlening aan. Van hen haakt bovendien bijna 25 procent alsnog af. In 2019 zaten ongeveer 900 huishoudens in de MVS-gemeenten in een schuldhulpverleningstraject. Hoe langer hulp wordt uitgesteld, hoe ernstiger de problemen worden. Volgens de Regionale visie Armoede, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020-2023 kunnen er grote stappen gezet worden door eenvoudige communicatie. Met de lancering van de Goed-op-weg-map, zet Stroomopwaarts een belangrijke stap richting duidelijke, heldere communicatie naar de inwoners.



De Goed-op-weg-map komt op het juiste moment. Door de coronacrisis loopt het aantal inwoners met schulden alleen maar verder op. Onlangs waarschuwde de NVVK – de vereniging van schuldhulpverleners – dat het massale verlies van inkomen hierdoor in het ergste geval kan leiden tot een verdubbeling van het aantal huishoudens met schulden.



Duidelijke stappen



“Stroomopwaarts gebruikte eerst het landelijke standaardpakket voor de aanvraag van schuldhulpverlening”, legt De Jong uit. “Een dikke map met ongeveer veertig pagina’s en vrij ingewikkelde taal. Te ingewikkeld voor mensen met financiële problemen, die gemiddeld vaker moeite hebben met lezen. Van de NVVK kregen wij toestemming de map aan te passen. We brachten die terug naar vijftien pagina’s. In duidelijke stappen, begeleiden we de inwoner bij de aanvraag. Met eenvoudige taal en iconen om de teksten te verduidelijken. Bijvoorbeeld bij het verzamelen van informatie over inkomsten, uitgaven en schulden. Laaggeletterden verwijzen wij helemaal aan het begin van de map al naar onze Formulierenbrigade. Onze medewerkers helpen dan bij hun aanvraag of verwijzen naar onze partners die gratis hulp bieden.”



‘Toekomstproof’



Met de Goed-op-weg-map maakt Stroomopwaarts de schuldhulpverlening toegankelijker voor mensen die dat nodig hebben. De map is uitgebreid getoetst door vrijwilligers en ervaringsdeskundigen (laaggeletterden). Vereniging Humanitas, Stichting Boom en de taalambassadeurs van het DigiTaalhuis Schiedam waren erbij betrokken. En de map is volgens De Jong ‘toekomstproof’. “Vanaf 1 januari 2021 gaat de nieuwe Wet Schuldhulpverlening in. Dan krijgen de hulpverleners toegang tot de landelijke systemen en wordt het aanvragen van schuldhulpverlening nog eenvoudiger.”



Online lancering



Vanwege het coronavirus vindt de lancering van de Goed-op-weg-map online plaats. In een video presenteren onder meer de wethouders Sjoerd Kuiper (Maassluis), Bart de Leede (Vlaardingen) en Marcel Bregman (Schiedam) de map. Ook komen andere betrokkenen in beeld, zoals een medewerker van Vereniging Humanitas, een taalambassadeur van het DigiTaalhuis Schiedam en medewerkers van Stroomopwaarts. De video wordt op 10 september online geplaatst op de website van Stroomopwaarts. Vanaf die datum ontvangen aanvragers van schuldhulpverlening de nieuwe Goed-op-weg-map.