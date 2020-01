Nederland Europees kampioen retourneren; we sturen steeds meer elektronica terug



Amsterdam, 13 januari 2020 - Het aantal retouren groeit nog altijd. Niet alleen in Nederland, ook in andere Europese landen werden afgelopen jaar meer online bestelde artikelen teruggestuurd. Uit onderzoek van DPD* blijkt dat het Europees gemiddelde retourpercentage inmiddels op 10% ligt. In Nederland ligt dit percentage zelfs al op 13% en is daarmee retouren-kampioen. Duitsland, Ierland, Polen en Zwitserland volgen met 12%.



Minder fashion, meer elektronica



Nog altijd sturen online kopers vooral fashion terug: 44% van de Nederlandse retouren valt binnen deze categorie. Opvallend genoeg een daling van 7% ten opzichte van vorig jaar! Daartegenover staat een stijging van teruggestuurde elektronische goederen: met een toename van 5% goed voor 9% van alle Nederlandse retourproducten.



Terugsturen? Zo gepiept!



Nederlanders ervaren meer gemak bij het retour sturen van producten dan de gemiddelde Europeaan: één van de verklaringen waarom Nederland de lijst aanvoert. In Nederland geeft 62% van de respondenten aan dat zij het terugsturen van items makkelijk vindt. Op Europees niveau ligt dat percentage op 52%.



Een andere mogelijke reden is het goed ingerichte retourproces in Nederland: Nederlanders krijgen bovengemiddeld vaak de kans spullen gratis terug te sturen met meegeleverde retourlabels.



De berg retouren blijft kortom groeien. De vraag naar verantwoorde oplossingen om verspilling tegen te gaan daarmee ook. Niet alleen in Nederland, in heel Europa. Onze ambitie om verspilling te reduceren kent uiteraard geen landsgrenzen. We groeien, onze software wordt steeds beter: we zijn er klaar voor de Europese markt te veroveren!



*https://www.dpd.com/nl/nl/2020/01/08/nederland-blijft-europees-koploper-retourneren-en-het-aantal-retouren-groeit-2/