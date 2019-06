TeamAlert ontwikkelt verkeerstraining voor Thuisbezorgd.nl

Bezorgers van Thuisbezorgd.nl gaan uitgebreidere verkeerstraining ontvangen. Jongerenorganisatie TeamAlert ontwikkelt deze om de verkeersveiligheid van de maaltijdbezorgers verder te vergroten. Verkeersveilig gedrag en inschatten van risico’s staan centraal.



‘De veiligheid van onze bezorgers is voor Thuisbezorgd.nl prioriteit nummer één. Als grootste bezorgservice in Nederland en Europa hebben wij veel ervaring met het bezorgen van maaltijden per e-bike, door koeriers in loondienst. Door middel van de trainingen die TeamAlert voor ons zal ontwikkelen, vergroten wij onze focus op verkeersveiligheid en gaan onze medewerkers nog veiliger de weg op’, aldus Arno Smit van Thuisbezorgd.nl.



Dagelijks nemen honderden maaltijdbezorgers op de elektrische fiets deel aan het verkeer om een maaltijd op het juiste adres te bezorgen. Om deze rit zo veilig mogelijk te laten verlopen, ontwikkelt TeamAlert deze training. TeamAlert is gespecialiseerd in jongeren en risicogedrag, geeft bijna twintig jaar verkeerstrainingen aan jongeren en streeft er naar dat alle jongeren veilig, gelukkig en gezond zijn.



Inhoud training



De training is opgedeeld in twee fases. In juli gaat een social deal van start, waarin bezorgers onderling beloven zich aan een bepaalde afspraak te houden, zoals het nieuwe appverbod dat per 1 juli ingaat. Daarnaast gaat TeamAlert de bezorgers trainen beter gevaarlijke situaties en risico’s in te schatten en veilig om te gaan met de elektrische fiets. Ook wordt verkeersveilig gedrag gestimuleerd bij de koeriers. In juli gaan focusgroepen van start met de bezorgers van Thuisbezorgd.nl, zodat de trainingen, die later in het jaar zullen beginnen, volledig op maat zijn.