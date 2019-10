DJI Mavic 2 verkozen tot Drone van het Jaar 2019

De DJI Mavic 2 is door het Nederlandse publiek verkozen tot Drone van het Jaar 2019.



In de maand september kon men via de website Dronevanhetjaar.nl stemmen op vier genomineerde modellen drones. Naast de DJI Mavic 2 drone maakten ook de Yuneec Mantis Q, Parrot Anafi en Eachine E511S kans op de onderscheiding.



Met een overweldigende meerderheid van de stemmen heeft het publiek de DJI Mavic 2 drone verkozen tot Drone van het Jaar 2019. De Mavic 2 drone werd vorig jaar augustus gepresenteerd door de Chinese dronegigant DJI. De drone is de opvolger van de Mavic Pro, een model dat in 2017 uitgeroepen werd tot Drone van het Jaar.



Dankzij de ingenieuze constructie met inklapbare armen is de drone opvouwbaar tot een klein formaat en hierdoor eenvoudig te vervoeren. Foto’s en video worden gemaakt met behulp van de 4K camera die altijd in een stabiele positie blijft dankzij de 3-assige gimbal. De DJI Mavic 2 is voorzien van sensoren die obstakels waarnemen. Hierdoor kan de drone obstakels op zijn route ontwijken terwijl hij bijvoorbeeld een bewegend object volgt. De Mavic 2 verscheen in twee verschillende modellen waarvan er één werd uitgerust met een zoomcamera en de ander met een camera van de fabrikant Hasselblad.



Dit is het derde jaar op rij dat de Drone van het Jaar-verkiezing wordt georganiseerd. De verkiezing is een initiatief van DRONES.nl in samenwerking met aangesloten ambassadeurs. De prijs zet niet alleen het winnende model in de schijnwerpers, maar fungeert eveneens als een betrouwbare indicatie voor consumenten voor een tevreden aankoop.



Vorig jaar werd de Ryze Tech Tello drone bekroond tot Drone van het Jaar 2018 en een jaar eerder kreeg de DJI Mavic Pro - de voorganger van de huidige winnaar - de award. Eerdere winnaars en informatie over de verkiezing is te vinden via: www.dronevanhetjaar.nl