MKBServicedesk.nl overgenomen door incubator Van Spaendonck

1 september 2019 – MKBServicedesk.nl is overgenomen door Van Spaendonck, de incubator die al 100 jaar diensten levert aan het mkb. Van Spaendonck haalt hiermee een toonaangevend online platform voor het mkb en de expertise van een online mediabedrijf in huis. Het bereik van MKBServicedesk.nl onder ondernemers in Nederland is voor Van Spaendonck de belangrijkste reden voor de overname.



MKBServicedesk.nl telt maandelijks 225.000 bezoekers en voorziet huidige en toekomstige generaties ondernemers dagelijks van content die helpt hun ambities en dromen te realiseren. Ronald de Snoo, Business Owner van MKBServicedesk.nl: “Met het samengaan van de activiteiten ontstaat een sterk collectief waarmee we echt impact kunnen maken in de mkb-markt.”



Van Spaendonck geeft MKBServicedesk.nl dankzij de overname de zekerheid om ondernemers op de lange termijn relevante content te blijven bieden. Naast MKBServicedesk.nl neemt Van Spaendonck ook het communityplatform Big Dash en online marketingbureau Agency No9 over van Dutch Network Group. “Met de verkoop aan Van Spaendonck is naast de continuïteit ook de ondernemersgeest gewaarborgd”, aldus Willem Overbosch, oprichter van Dutch Network Group. Kennispartner MKB-Nederland zal haar naam blijven verbinden aan MKBServicedesk.nl



Het mkb van kennis voorzien



MKBServicedesk.nl en Van Spaendonck zien beide veel kansen om samen ondernemers in het mkb te laten groeien. “De behoefte aan praktische kennis onder ondernemers is groot. Met de overname van MKBServicedesk.nl voegen we een betrouwbaar online kanaal toe aan ons huidige productenpakket. In combinatie met het netwerk dat we de afgelopen 100 jaar hebben opgebouwd binnen het mkb, kunnen we via MKBServicedesk.nl ondernemers sneller en beter voorzien van kennis, inspiratie en tools”, aldus Jeroen de Heer, directievoorzitter van Van Spaendonck.



Over Van Spaendonck



Van Spaendonck faciliteert sinds 1919 de samenwerking tussen mensen en bedrijven in het mkb, door slimme oplossingen te bieden op het gebied van werk en samenwerken. Van Spaendonck is de organisatie achter Loket.nl, waarmee 1,1 miljoen werknemers in Nederland worden verloond, de MKB Banenmonitor en van de dienstverlening van Wissenraet Van Spaendonck aan brancheverenigingen en stichtingen. Als incubator voor het mkb werkt Van Spaendonck aan start-ups zoals Qwoater, Brench! , Cooperator en CoPilot.nl. Samen bedienen zij meer dan 130.000 werkgevers.