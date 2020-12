De harde werkers in de uitvaartbranche verdienen een mooi compliment.



En de Dutch Funeral Awards gaan naar….







Rotterdam – Wie mogen dit jaar de Dutch Funeral Awards in ontvangst nemen? De winnaars van de tweejaarlijkse vakprijs voor uitvaartprofessionals zijn vandaag digitaal bekendgemaakt. En wat een innovatieve, grensverleggende, maar ook zeker taboedoorbrekende initiatieven met betrekking tot afscheid en rouw hebben we voorbij zien komen.







Hoewel deelnemers aan de Dutch Funeral Awards graag een prijs in ontvangst willen nemen, is het doel van de wedstrijd breder dan dat. ‘Win or learn, never lose’. De slogan voor de Dutch Funeral Awards zegt wat dat betreft al genoeg. De Dutch Funeral Awards zijn een initiatief van het online uitvaart- en rouwplatform RememberMe.nl dat als doel heeft om vernieuwing aan te brengen in de uitvaartbranche, meer samenwerking te creëren, elkaar te enthousiasmeren en om de branche meer te laten ‘stralen’. Iedereen mag zien dat deze hardwerkende, warme branche vele mooie, gekleurde kanten kent. Een van de manieren om dit te bewerkstelligen is om de Dutch Funeral Awards uit te reiken.







De winnaars en categorieën



De deelname aan de Dutch Funeral Awards staat open voor iedereen in de uitvaart- en rouwbranche. Dit jaar stroomden de enthousiaste aanmeldingen binnen en hebben zich in totaal 80 ondernemingen aangemeld voor de Dutch Funeral Awards. De winnaars zijn reeds bekend gemaakt.







-Uitvaartzorg - Coppens Uitvaartzorg



-Fotografie - Boukje Canaan Fotografie



-Asbestemming - Return in Green



-Innovatie - Tor-is-Dood & Monumentalista



-Lichaamsomhulling - Fair Coffins



-Ritueelbegeleiding - Fier het leven



-Bloemen - Afscheid met Bloemen



-Aanstormend Talent - Rouwdoeken



-Pioniers Award - Beerenberg



-Beste Verbinder - Marian Schutte Photography & Writing



-Beste Stichting - AYA Memoriam Foundation













De winnaars voor de Dutch Funeral Awards vormen een goed voorbeeld van hoe breed de uitvaart- en rouwbranche is. Orlanda Adams, Managing Director van RememberMe, geeft een korte samenvatting over de winnaars en hun diversiteit in product, intenties en diensten; een bijzondere wijze voor kinderen om preventief met afscheid nemen om te gaan, persoonlijk en kwalitatief bloemwerk, kunstzinnige kisten, een beeld zegt meer dan 1000 woorden, hoe creatief kun je met as omgaan, van kist naar wades, grafmonumenten van deze tijd , rituelen rondom afscheid en afscheid nemen anno nu.







Dialoog bevorderen en innovatie belonen



De winnaars voor de Dutch Funeral Awards laten zien dat er meer mogelijk is dan we denken als het gaat om een uitvaart. “Stilstaan bij het afscheid nemen en omgaan met rouw zijn vaak moeilijke onderwerpen. Er is echter zoveel mogelijk om op je eigen manier afscheid te nemen of om op innovatieve wijze een rouwprogramma te volgen”, vertelt Orlanda Adams. “Aan deze bewustwording over de mogelijkheden binnen de uitvaart- en rouwbranche werken wij graag mee. Onze branche is enorm aan het groeien met mooie innoverende partijen en wij stimuleren graag initiatieven, ideeën en een goede dialoog rondom afscheid en rouw!”







De Awards juist nu ?



De uitreiking van de Dutch Funeral Awards staat elke twee jaar op het programma. Dat ook de uitvaartbranche te maken heeft met de gevolgen van het coronavirus, is geen reden geweest om dit jaar maar over te slaan. “We zullen stil moeten staan bij de huidige tijd en er rekening mee moeten houden dat we op een minder gebruikelijke uitreiking zullen uitkomen. Maar dat is alleen maar een mooie uitdaging. Ons creatieve brein wordt er extra door aan het werk gezet!”, zegt Orlanda Adams die bewust de Dutch Funeral Awards door heeft laten gaan. “Zeker in deze tijd is het winnen van deze award een mooie opsteker voor alle harde werkers in de uitvaart- en rouwbranche. Dat is precies de reden waarom de Dutch Funeral Awards nu juist wel zijn uitgereikt. We hebben vandaag op een feestelijk manier digitaal de prijs uitgereikt. Een compliment krijgen in deze lastige tijd is altijd welkom.”



Zie hier de winnaars per categorie;



