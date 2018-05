HEMA Maastricht de Leim en Winterswijk beste HEMA winkels van '17-'18

Afgelopen zaterdag werden in de Efteling de prijzen voor ‘beste HEMA winkel 2017/2018’ uitgereikt. HEMA Maastricht de Leim werd bekroond met de titel ‘beste HEMA’ in de categorie ‘eigen vestigingen’ en HEMA Winterswijk ontving deze titel in de categorie ‘aangesloten bedrijven’. Ook voor buitenlandse winkels werd per land een winnaar uitgeroepen.



Het afgelopen jaar hebben de winkels door het vervullen van opdrachten punten verzameld. Daarbij werden zij ook verrast met een bezoek van directie en management. Tijdens dit bezoek werden zij beoordeeld op onderdelen als klantvriendelijkheid en winkeluiterlijk. Deze beoordeling in combinatie met de behaalde punten bepaalden de uiteindelijke winnaar. In totaal werden 48 winkels uit Nederland, België en Luxemburg genomineerd. Zij bezochten de award ceremonie in de Efteling afgelopen zaterdag.



Over HEMA



Sinds 1926 maakt HEMA het dagelijkse leven van haar klanten makkelijker en leuker. De producten en diensten van HEMA kenmerken zich door goede kwaliteit, een goed ontwerp voor een scherpe prijs. Bij alles wat we doen staan onze klanten op nummer één. HEMA heeft 30.000 eigen producten en diensten, meer dan 750 winkels in 9 landen, 2 continenten en ruim 19.000 medewerkers.