Op 9 oktober opent HDMZ Museum Zandvoort expositie Jan F. van Beelen, Onontdekte Diamant

Een moeilijke jeugd mede door zijn seksuele geaardheid, ziekte, liefdesverdriet, het nét mislopen van de opening van zijn eigen museum: het overkwam Jan van Beelen (1936–2019) en het heeft hem als multidisciplinair kunstenaar gevormd.



De nieuwe expositie ‘Onontdekte Diamant, geslepen door Lot en leven’ biedt een overzicht van zijn leven en werk in tekeningen, schilderijen en keramiek, waarbij de achtergronden en ontstaansgeschiedenis de rode draad vormen.



Brief aan Jan



Met deze expositie is de cirkel rond. Jan heeft het idee voor expositie, een spiraal volgens de Gulden Snede en de inrichting van die ruimte nog kunnen bedenken en tekenen. De vrienden van het HDMZ Museum publiceren Een brief aan Jan in deze expostie. Ze vertellen Jan dat zal zijn werk op de achtergrond van de expositie wordt geprojecteerd.



Wat is er te zien



-De expositie Jan F. van Beelen, Onontdekte Diamant met werken als De dans in de kast, Het titelloze schilderij en het keramiekstuk De Omhelzing;



-Loop digitaal door de 1400 werken van Jan en projecteer uw favoriete schilderij, ets, tekening of keramiek op een metershoge muur. Binnen deze expozaal ook unieke 16 mm filmbeelden van het gezin Van Beelen en zijn medewerking aan de Katwijkse Kunstmanifestatie op het strand.



-Een brede kunstverzameling met o.a. schilderijen van Jan Sluijters, Aart Ros, Marlow Moss en Eugène Brands. Glaswerk van Andries Copier, Hans de Jong, Chris van der Hoef en geglazuurd aardewerk van Jan van der Vaart en Meinert Zaalberg;



-Een rijke en gevarieerde zilvercollectie van gebruiks- en siervoorwerpen;



-De Panorama Zandvoort film, een historisch beeldverhaal in een 360 graden filmzaal (12 min.);



-Het gezellige Museumcafé ‘Naast 19’ met verrukkelijke appeltaart, lunch- en borrelplanken.





Van harte welkom



Vanaf 9 oktober is de expositie Jan F. van Beelen, Onontdekte Diamant te zien elke woensdag tot en met zondag van 10.00-17.00 uur in het HDMZ Museum Zandvoort, Louis Davidsstraat 19, 2042 LS Zandvoort.www.hdmz.nl.



Gesteund door het nagelaten vermogen en de kunstcollectie van zijn grote liefde, Hans Davids (1925-2013), heeft de hoogbejaarde Jan in de afgelopen vijf jaar gewerkt aan het HDMZ, Hans Davids Museum Zandvoort. Jan overleed op 8 november 2019.







Bijlagen: 3 kunstwerken van Jan F. van Beelen



1. De dans in de Kast. Het plezier in de kast, de kast van zijn geaardheid, verborgen maar dansend.



2. (Titelloos). In 2004 jaar begint Jan het werk van Marlow Moss wiskundig te ontleden. Geïnspireerd door haar collage Abstracte compositie, waarin hij de wiskundige verhoudingen van de gulden snede ontdekt, maakt hij een serie schilderijen met cirkels, die ook deze vrouwelijke navolger van Mondriaan vaak gebruikte. Vanuit zijn achtergrond en opleiding architectuur aan de Rietveld Academie kenmerkt veel werk van Jan zich door een sterke wiskundige hiërarchie volgens de Gulde Snede.



3. De Omhelzing. Jan werpt zich op tot mantelzorger van zijn terminaal zieke broer. De handen op het beeld hebben een tweeledige betekenis: de omhelzing die Jan zijn broer nooit heeft kunnen geven omdat hij moeite had met lichamelijk contact. En tegelijkertijd waren er veel handen en uren nodig om zijn broer te verzorgen.



4. De poster van de expositie Jan F. van Beelen, Onontdekte Diamant