Nederlanders beginnen in de herfst al met kerstshoppen

De kerstkriebels zijn al vroeg voelbaar bij winkelend Nederland. Ruim een vijfde van de Nederlandse shoppers (21%) geeft aan dat ze in het begin van de herfst al starten met shoppen voor kerst. Dit blijkt uit de Emotional Shopping Index. Klarna, leverancier van betaaloplossingen voor webshops, heeft dit onderzoek onlangs uit laten voeren onder ruim 1.000 consumenten in Nederland. De inkopen voor de feestdagen doet men graag vanuit het comfort van het eigen huis. Uit de Index blijkt dat 47 procent van de shoppers artikelen of cadeaus voor de feestdagen online koopt. Vrouwen (49%) doen dit iets vaker dan mannen (45%). Ook voor Sinterklaas laten de consumenten zich online bedienen: 23 procent winkelt de complete surprise via webshops bij elkaar.



Cadeaukoopjes scoren tijdens de shopfeestdagen



Veel consumenten grijpen de in populariteit groeiende shopfeestdagen, Singles Day (11 november), Black Friday (23 november) en Cyber Monday (26 november), aan om inkopen voor de feestdagen te doen. Uit het onderzoek blijkt dat een derde (31%) van de Nederlandse consumenten wacht met het plaatsen van een aankoop tot de sale op Black Friday, Cyber Monday en Singles Day start. Op deze dagen lopen de emoties vervolgens hoog op: 14 procent van de Nederlandse consumenten is bereid iemand te duwen om het allerlaatste item te grijpen tijdens een Black Friday sale. Mannen zijn hier veel sneller toe bereid (19%) dan vrouwen (9%).







Wilko Klaassen, General Manager BeNeFra bij Klarna: “Het einde van het jaar is een prijzige periode voor veel Nederlanders, met alle feestdagen en diners die op de planning staan. Om die reden worden de cadeaus en andere feestbenodigdheden al in grote getalen geshopt op Singles Day, Black Friday en Cyber Monday. Webshops bieden een rustiger alternatief voor de hectische fysieke winkels op deze dagen. Om de conversie in deze periode te verhogen, is het voor webwinkeliers van belang dat zij op scherp staan. Zorg bijvoorbeeld voor een aantal concurrerende aanbiedingen om consumenten naar de website te krijgen.”



In het whitepaper ‘Snelcursus: van webwinkelier tot hulpsinterklaas in 11 tips’ staan praktische tips voor webwinkeliers over hoe zij het beste op deze periode in kunnen spelen. Het whitepaper is nu online beschikbaar: https://www.klarna.com/nl/2018/11/09/snelcursus-van-webwinkelier-tot-hulpsinterklaas-in-11-tips/