Hoog risico leidt tot hoge stress: extra kwetsbaar, extra zorgen

Hoe gaan mensen met een hart- of vaataandoening om met het nieuws en de maatregelen omtrent het coronavirus? Een groot deel van hen behoort immers tot de kwetsbare groep die steeds in de media genoemd worden. Uit een peiling onder bijna 2000 patiënten en naasten, gedaan door Harteraad, tussen 16 en 18 maart 2020 blijkt dat juist mensen met hart- en vaataandoeningen en hun naasten zich grote zorgen maken. Ruim driekwart van de respondenten is bang om ernstig ziek te worden door het coronavirus; 66% is bezorgd dat een dierbare dit overkomt.



Te algemene informatie

Uit de peiling blijkt dat hart- en vaatpatiënten met veel onduidelijkheden zitten. De informatie van het RIVM is goed, maar erg algemeen. Mensen willen weten of ze met hun specifieke aandoening tot de risicogroep behoren en hoe groot de kans is om aan het virus te overlijden. Hoewel het Nederlandse zorgsysteem het aantal besmettingen op dit moment goed aankan, heerst er toch ongerustheid bij hart- en vaatpatiënten. Wat als de IC’s overvol raken? Is er dan plek voor mij? Of krijgen mensen met een betere gezondheid voorrang?



Naast deze existentiële vragen, zitten mensen met praktische kwesties omtrent de interpretatie van de aangekondigde maatregelen. Is het als hart-of vaatpatiënt nog wel verstandig om naar buiten te gaan voor een boodschap of een frisse neus? Moet je als kwetsbare groep naar je werk blijven gaan als thuiswerken geen optie is? Kan ik mijn geliefde nog wel een kus geven? Dingen die tot voor kort heel normaal waren, staan ineens ter discussie.



Harteraadlijn

Als expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen doet Harteraad er alles aan om mensen zo goed mogelijk door deze onzekere tijden te helpen. Het corona virus leidt bij veel mensen tot zorgen en vragen en, nu sociale onthouding en zelf isolatie worden toegepast, tot extra onzekerheid en eenzaamheid. Harteraad biedt daarom extra dienstverlening aan via de Harteraadlijn 088-1111661. Bemand door vrijwilligers van 10.00-17.00 uur en woensdagavond van 19.00-21.00 uur. Voor al je vragen over het leven met een hart- en vaataandoening of voor een praatje wanneer je het gevoel hebt er alleen voor te staan.



Op https://harteraad.nl/ zijn de meest gestelde vragen verzameld, deze worden op basis van nieuwe vragen en informatie dagelijks geactualiseerd. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de wekelijkse nieuwsbrief, waarin de laatste berichtgeving is verzameld.



Over Harteraad:

Harteraad is hét expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen.



Wij helpen deze mensen en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Samen met vrijwilligers, vaak ook ervaringsdeskundigen, in heel Nederland biedt Harteraad een veilige plek voor het uitwisselen van kennis, ontmoetingen en ervaringsverhalen. Zodat je je leven weer zo optimaal mogelijk kan leven, ondanks je aandoening. Harteraad komt ook op voor de belangen van meer dan 1,5 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening. Door de kennis en ervaringen van deze mensen weet Harteraad wat er speelt en nodig is. En vertegenwoordigt hen bij de overheid, wetenschappelijk onderzoek, verzekeraars en zorgprofessionals.



Meer informatie: https://harteraad.nl/