Yourhosting maakt gratis back-up mogelijk met Acronis Backup Online

Yourhosting biedt als eerste Acronis-partner in Nederland gratis cloud back-up aan met de dienst Acronis Backup Online.



Acronis en Yourhosting stellen gratis Acronis Backup Online Pro met 1 gigabyte opslagruimte beschikbaar. Yourhosting is de eerste Acronis-partner in Nederland die het gratis abonnement aanbiedt om een computer, laptop, tablet, smartphone, server, database en website mee te back-uppen. Daarnaast controleert Acronis Backup Online Pro actief op ransomware. Een gedetecteerde aanval wordt daarmee direct gestopt.



Belang betrouwbare back-ups neemt toe



Digitalisering neemt een vlucht en de hoeveelheid data die genereerd wordt, neemt exponentieel toe. Ook wordt data steeds gevoeliger. Het aantal incidenten loopt terug, maar de schade per incident neemt toe. En daarmee ook het belang van goede en betrouwbare back-ups. Enerzijds om de continuïteit van het bedrijf te garanderen, maar anderzijds ook om zorgvuldig om te gaan met de gevoelige gegevens van klanten en personen. Als een van de grootste hostingproviders van Nederland ziet Yourhosting het als haar verantwoordelijkheid klanten de mogelijkheid te bieden om op eenvoudige wijze goede back-ups te kunnen maken.



Verminderen risico dataverlies



Bart Carlier, algemeen directeur van Yourhosting, ziet voor elke klant voordelen: “Met de gratis variant van Acronis Backup Online Pro kunnen we iedere klant van gratis back-up van hun belangrijkste data voorzien. Vooral voor een relatief kwetsbare groep als zelfstandigen en kleine bedrijven is dit interessant, omdat dataverlies voor hen een extra grote impact kan hebben. Met back-ups via Acronis Backup Online vermindert dit risico aanzienlijk. Ook voor consumenten is deze gratis dienst erg waardevol. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om belangrijke documenten zoals scans van verzekeringspapieren te bewaren.” Acronis investeert veel in een kwalitatief hoogwaardige en klantvriendelijke omgeving. Het bedrijf voegt voortdurend nieuwe functies toe, bijvoorbeeld het kunnen back-uppen van Exchange Online, e-mail binnen Office 365 en websites.



Acronis verbindt zich aan Yourhosting vanwege de ervaring in de hostingmarkt en het brede product- en dienstenportfolio van de IT-dienstverlener. “Met Yourhosting bereiken wij zowel de particuliere als de zakelijke markt. Met het oog op het brede scala aan producten en diensten en de ondersteuning die Yourhosting haar klanten biedt, hebben wij vertrouwen in een goede ondersteuning op Acronis Backup Online”, aldus Jan-Jaap Jager, Chief Revenue Officer bij Acronis.