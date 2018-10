Primeur voor Avifauna: eerste kiwi uit het ei in Nederland

Nog nooit eerder werd een kiwi geboren in een Nederlandse Dierentuin. Maar in Avifauna kroop na een lange broedtijd van 80 dagen onlangs een jong uit het ei. De eerste weken was het reuze spannend. Na 14 dagen horen kiwi’s al helemaal zelfstandig en onafhankelijk van vader te zijn. Gelukkig gaat het goed en is de kiwi kerngezond! De moeder laat het broeden en verzorgen helemaal aan de vader over.



Slechts 16 dierentuinen in de wereld fokken met de bedreigde Noordereiland kiwi (die oorspronkelijk alleen in Nieuw-Zeeland voorkomt) en Avifauna is de enige deelnemende dierentuin waar dit jaar een jong uit een ei kroop. Trots is het vogelpark op deze prestatie.



Kiwi’s die in buitenlandse dierentuinen worden geboren krijgen een Maori naam als eerbetoon naar de oorspronkelijke bewoners. Ook stuurt Avifauna jaarlijks veren van de vogels toe die de Maori’s gebruiken bij hun rituelen. De ambassadeur van Nieuw-Zeeland, Ms. Walker zal donderdag de naam feestelijk onthullen voor genodigden.



In Avifauna is er vanaf zaterdag 13 oktober de hele maand om 14.00 uur een weeg- en meetmoment, zodat alle bezoekers kennis kunnen maken met deze unieke vogel.



Kiwi's zijn de kleinste loopvogels. De bruine vogel heeft vleugels maar ze lijken geen functie meer te hebben. Ze vinden hun weg door de nacht dankzij de lange gevoelige snorharen naast hun snavel. De snavel heeft een goed reukvermogen. De neusgaten bevinden zich aan het uiteinde van de snavel, iets wat geen enkele andere vogelsoort heeft. Ze zijn eivormig, harig en bruin en dat heeft ervoor gezorgd dat het bekende fruit (het belangrijkste exportproduct in Nieuw-Zeeland) vernoemd werd naar deze bijzondere vogel.



Wij nodigen u van harte uit om bij de feestelijke onthulling van de naam en het eerste weeg- en meetmoment aanwezig te zijn. Dit vindt plaats op donderdagmiddag 11 oktober van 13.45 tot 14.30 uur. Er is gelegenheid de kiwi te filmen en fotograferen, evenals het interviewen van de verzorger of directie.