VEH: daling woningmarktvertrouwen houdt aan



Amersfoort, 14 maart 2018 - Ruim een derde van de Nederlanders verwacht dat het steeds moeilijker zal worden om een eigen huis te kopen. ‘Mensen die willen verhuizen maken zich doorgaans weinig zorgen over de verkoop van hun huidige woning. Maar het vinden van een betaalbare nieuwe woning wordt op steeds meer plaatsen een reëel probleem. Door de vaak grote toeloop van gemotiveerde kopers worden veel mensen onzeker of het hen wel gaat lukken’, aldus Bob Maas, woningmarktspecialist bij Vereniging Eigen Huis en initiator van de Eigen Huis Marktindicator.



Het consumentenvertrouwen in de woningmarkt daalt sinds een half jaar licht maar gestaag. In februari bereikte de Eigen Huis Marktindicator een waarde van 109 punten. Daarmee ligt het consumentenvertrouwen in de woningmarkt wel nog steeds boven de neutraalwaarde van 100 punten.



Minder vertrouwen onder huizenzoekers



Ruim een kwart van de Nederlanders vindt het nu een ongunstig moment om een eerste of volgende eigen woning te kopen. Als reden worden vaak de slechtere betaalbaarheid van woningen genoemd (57%), de beperkte keuze in het aanbod van te koop staande huizen (40%) en de verslechterde fiscale en financiële consequenties bij het kopen van een eigen huis (29%). Vanaf dit jaar kan minder worden geleend waardoor meer eigen geld is vereist. Bovendien zal de hypotheekrenteaftrek in de toekomst versneld worden afgebouwd.



Betaalbare woningen worden zeldzaam



Ondanks de licht dalende trend in het consumentenvertrouwen geeft ruim een derde van de Nederlanders aan dat zij het nu nog steeds een gunstige tijd vinden om een huis te kopen. Belangrijkste redenen hier is de nu nog lage hypotheekrente (68%). Hoewel doorstromers de goede verkoopbaarheid van hun huidige woning als eerste noemen (38%), is de overspannen huizenmarkt voor hen ook het grootste obstakel bij het vinden van een andere, nieuwe woning. Doordat de vraag naar woningen in veel regio’s veel groter is dan het aanbod, verwacht 70% van de Nederlanders dat de koopprijzen van huizen zullen blijven stijgen. Daarnaast denkt 47% dat de hypotheekrente de komende tijd zal oplopen.



Lager vertrouwen voorspelt lichte daling woningverkopen



Er is een nauwe band tussen het verloop van de Eigen Huis Marktindicator en het aantal woningverkopen in de markt. De lichte, maar aanhoudende daling van de Marktindicator duidt erop dat het aantal woningtransacties (dat in 2017 een record bereikte) niet verder zal toenemen en naar verwachting licht zal gaan dalen.



Het algemene vertrouwen van consumenten in de woningmarkt wordt maandelijks op representatieve wijze gemeten door onderzoeksbureau GfK en de TU Delft aan de hand van drie indicatoren: de beschikbaarheid van koopwoningen, de ontwikkeling van de huizenprijzen en de hypotheekrente