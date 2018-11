Mark Rutte zet ondernemer Jeannette Koops uit Veendam in het zonnetje

Minister-president Mark Rutte heeft op vrijdag 16 november, de Dag van de Ondernemer, ondernemer Jeannette Koops van kapsalon Silhouet uit Veendam in het zonnetje gezet.



Vergezeld door voor voorzitter Jacco Vonhof en directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland en collega-ondernemers Peter de Graaf (recreatiebedrijf de Maathoeve, Heeten), Pim Lexmond (Bodyline Healthcenter, Terneuzen) en Robèr Willemsen ging Jeannette Koops in het torentje in Den Haag met de premier in gesprek over haar bedrijf, de uitdagingen die zij daarbij tegenkomt en wat het kabinet daaraan zou kunnen doen. Een onderwerp dat onder meer aan bod kwam was de verhoging van het lage btw-tarief, die ook in de kappersbranche de nodige gevolgen heeft.



De Dag van de Ondernemer is een initiatief van MKB-Nederland, bedoeld om ondernemers op een vast moment in het jaar te bedanken voor hun lef, doorzettingsvermogen en enorme bijdrage aan economie, werkgelegenheid en maatschappij. Uit onderzoek van Kantar in opdracht van MKB-Nederland blijkt dat de Nederlandse bevolking waardering en bewondering heeft voor ondernemers die hun nek uitsteken. Na medisch personeel zijn mkb-ondernemers, samen met politiemensen, de beroepsgroep waarin Nederland het meest vertrouwen heeft.