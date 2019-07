EuroCollege gaat Groningse ondernemers opleiden

Best-gewaardeerde privéschool van Nederland opent vijfde vestiging



ROTTERDAM/GRONINGEN – EuroCollege opent in augustus-september 2020 zijn vijfde kleinschalige vestiging in Groningen. Zo breidt de privéschool voor versnelde en begeleide mbo- en hbo-opleidingen zijn netwerk langzaam uit over heel Nederland. In de noordelijke provincie wil EuroCollege aansluiten bij de transformatie van gasindustrie naar nieuwe duurzame technologieën en industrieën.



De werving van leerlingen begint met open dagen in november in het Groningense Van der Valk Hotel. De opleidingen starten in het schooljaar 2020/2021. EuroCollege biedt in principe al zijn opleidingen voor hotel-, hospitality-, toerisme en event-management aan, maar richt zich met name op meer ondernemende opleidingen, zoals International Business & Entrepreneurship en International Business & Finance Management.



Daarmee haakt de school in op de transformatie die Groningen de komende jaren door gaat maken. Omdat de gaswinning wordt afgebouwd, komen nieuwe industrieën op het gebied van duurzame energie als zon, wind en waterstof opzetten. ,,Wij leveren de ondernemers die deze transformatie kunnen vormgeven en bijvoorbeeld samen met TU-studenten startups gaan opzetten. Een perfecte symbiose tussen ondernemerschap en tech,” zegt grondlegger en directeur Edu van de Walle van EuroCollege.



EuroCollege is tijdens open dagen op andere vestigingen door tientallen ouders gevraagd naar Groningen te komen. Volgens Van de Walle kampen hogescholen in Groningen met hetzelfde problemen als andere hbo’s in Nederland. ,,Het onderwijs is veelal inspiratieloos, docenten lezen powerpoints voor en missen praktijkervaring. Het enige wat op dat soort scholen geldt is het halen van je multiple choice tentamens. Er wordt niet gekeken welke mentaliteit en mindset een student nodig heeft om te slagen in het bedrijfsleven. Wij horen in alle steden waar we zitten dat potentiële studenten zeggen: we willen beter opgeleid worden en meer uit ons zelf halen. Op EuroCollege ontwikkelen studenten een stevige en ondernemende mindset. Op deze manier maken wij hen toekomstbestendig. Veel scholen leiden op voor beroepen die er over tien jaar niet meer zijn. In de nieuwe economie draait het straks namelijk om je creatieve en ondernemende vermogen en minder om uitvoerende kwaliteiten.”



Groningen wordt de vijfde vestiging van EuroCollege. In hetzelfde schooljaar gaat Eindhoven als vierde vestiging van start. Andere vestiging zitten in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, waar de school in 1949 ontstond. Op het kleinschalige EuroCollege krijgen studenten persoonlijke aandacht en worden ze intensief gecoacht. De docenten zijn succesvolle ondernemers of managers. Vorig jaar werd EuroCollege bij de Nationale Studenten Enquête (NSE), een onderzoek onder 270.000 studenten uit het hbo, verkozen tot beste privéschool van Nederland. EuroCollege is ook al meer dan 10 jaar de best presterende beroepsopleider van Nederland. Na Groningen wil de school uitbreiden in Antwerpen, maar in België is meer voorbereidingstijd nodig.