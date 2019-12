‘Goede werkomgeving vitaal voor fijn bedrijf’

Hoe schep je als werkgever een werkomgeving waar medewerkers zo goed mogelijk kunnen floreren? Hoe richt je een baan zo in dat werknemers het maximale uit hun leven en werkleven kunnen halen? Eigenaar Steffy Roos du Maine van letselschadebureau JBL&G kwam gisteren haar ‘geheimen’ over workplace wellness uit de doeken doen aan leden van het NIS, het Nederlands Instituut van Schaderegelaars.



Het NIS is een vereniging voor personenschade-experts die haar leden in staat wil stellen hun vakkennis te delen en te vergroten met bijeenkomsten met vakgenoten. Gistermiddag kwamen de leden bijeen in JBL&G Oost, het kantoor van JBL&G in Deventer. Daarnaast beschikt het bureau over een kantoor in Groningen en het hoofdkantoor in Amsterdam. JBL&G is sinds de oprichting in 2011 uitgegroeid tot een van de grootste letselschadekantoren van Nederland, met de 33-jarige Du Maine al zeven jaar aan het hoofd. Zij leidt tevens medisch adviesbureau MAB en de blogsites Business & Bubbles, en is zelf ook nog businesscoach voor andere ondernemers.



Steffy Roos du Maine: “Ik vind het belangrijk dat ‘mijn mensen’ zich lekker voelen en een optimaal leven leiden. Waarom ben je werk-gever? Omdat je mensen werk wilt geven waar ze gelukkig van worden, waar ze purpose in vinden, waar ze een verschil kunnen maken. Maar voor wie dit allemaal niet belangrijk vindt: het is ook gewoon goed voor je business. Blije medewerkers zorgen voor blije klanten en voor een goede sfeer in de organisatie, presteren beter, verzuimen minder, zijn bevlogen, energiek, en zorgen voor een betere omzet, meer productiviteit, minder verloop en minder kwaliteitsgebreken.”



Vitaliteit op de werkvloer wordt in haar eigen drie kantoren bewerkstelligd door tal van factoren, elk zorgvuldig op elkaar afgestemd. Voor de fysieke gezondheid is er altijd gezond eten zoals vers fruit, en wordt er gezorgd voor voldoende beweging: in de kamers staan geen prullenbakjes meer, en zijn zit-sta-bureaus en speciale zitballen en -stoelen, en er is een kantoorhond die met iedereen wil dollen. De flexkamers zijn elk ingericht in een eigen thema. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de mentale gezondheid van de medewerkers, alsook naar hun carrièreverloop, hun sociale leven, hun financiën, en de hele bedrijfscommunity op zich.



“Eén manier om je te concentreren op de carrièregezondheid, is door werknemers te laten zien dat ze ertoe doen. Veel werknemers gaan elke dag naar hun werk zonder te weten of hun bijdrage zinvol is. Een organisatie die stilstaat bij positieve resultaten en deze op een gezonde manier viert, toont aan haar werknemers dat hun werk belangrijk is voor de organisatie. Bedankjes van tevreden cliënten worden bij ons altijd op sociale media gedeeld, om te benadrukken dat we trots zijn op het werk van deze persoon en de waardering die hij of zij krijgt. Sociale steun en goed omgaan met je collega’s is ontzettend belangrijk, leidt tot meer geluk en grotere kans op promotie, en is goed voor de gezondheid.”



Wat ze inmiddels óók weet: “Iedereen is anders. Wat voor de één goed werkt, werkt voor de ander niet. Probeer daarom verschillende dingen, dan kan iedereen er iets uithalen voor zichzelf. Wees niet teleurgesteld als niet alles bij iedereen aanslaat, koester realistische verwachtingen. Ik weet het: dat is nog wel eens lastig voor een werkgever die heel hard z’n best doet ...”



Fotobijschriften: Steffy Roos du Maine met een van haar juristen sportief bezig in een van de themakamers.



Steffy Roos de Maine: “Fysieke én mentale gezondheid van werknemers stimuleren.”



FOTO’S: Marcel Jurian de Jong