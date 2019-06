CORPUS in China: de bouw gaat van start

Tijdens een ceremoniële bijeenkomst op de bouwplaats op zo’n 45 kilometer ten zuiden van Nanjing is op 3 juni 2019 de eerste steen gelegd voor het Zhengpu Port New District CORPUS Museum Project.



In aanwezigheid van onder meer partijsecretaris Yuefeng Zhang en de Nederlandse Consul Generaal Remco van Wijngaarden heeft Henri Remmers, oprichter van CORPUS, de start van de bouw van CORPUS bezegeld. Het nieuw te ontwikkelen Zhengpu Port New District is een gebied van 180 km², waarvan in de eerste fase een gebied van 30 km² wordt ontwikkeld. Opening van CORPUS is voorzien voor het najaar van 2020.



In het politieke vijfjarenplan in China is een belangrijke rol weggelegd voor initiatieven om publieke gezondheid te bevorderen. Het belang van Veel bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven is dan ook geheel omarmd door nationale en regionale overheden. Naast bestuurlijke steun betekent dit een bevestiging van de overtuiging die aan CORPUS ten grondslag ligt en door oprichter Henri Remmers is uitgedrukt als: "Een gezond leven is voor iedereen essentieel; daarbij speelt kennis een sleutelrol. Onze visie is dat bezoekers na CORPUS ‘reis door de mens’ met een andere kijk op hun lichaam naar huis teruggaan".



CORPUS World Wide



De ontwikkelingen in Nanjing zijn een belangrijke doorbraak in de inspanningen om het unieke concept van CORPUS op verschillende locaties in China te realiseren. Hierbij worden reeds vergaande besprekingen met Chongqing en Xiamen gevoerd.



Aangezien ‘gezondheid’ een thema is dat overal op de wereld aanpak vergt, werkt CORPUS World Wide actief samen met partijen in Noord-Amerika, Europa, Azië en het Midden-Oosten om een ​​basis te creëren voor één of meer uitvoeringen van CORPUS.



Over CORPUS 'reis door de mens'



De educatieve attractie 'reis door de mens' bestaat in Nederland inmiddels ruim 10 jaar. De ‘reis door de mens’ biedt bezoekers een unieke beleving waarbij ze ervaren hoe het menselijk lichaam precies werkt en hoe belangrijk Veel bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven zijn. CORPUS is daarnaast ook de thuisbasis van het CORPUS Congress Centre, waar tal van conferenties en evenementen worden georganiseerd op het gebied van bijvoorbeeld gezondheidszorg, sport en voeding.