Strandintimidatie groot probleem onder Nederlandse vrouwen

Zo blijkt uit het onderzoek dat weekblad Grazia uitvoerde, in samenwerking met Stichting Stop Straatintimidatie.

- 58,4% van de vrouwen wordt tijdens een bezoek aan het strand regelmatig op haar lichaam aangesproken door mannen.

- 27,8% van de vrouwen was nog geen 13 jaar, toen ze voor het eerst op seksuele wijze werd aangesproken.

- 41,6% heeft wel eens meegemaakt dat haar lichaam ongewild werd gefotografeerd.

- 61,4% wil dat straatintimidatie landelijk strafbaar wordt gesteld.

- 66,8% steekt regelmatig de straat over, omdat ze zich onprettig voelt door een voorbijganger.

- 70,3% van de vrouwen houdt bij het kiezen van een outfit rekening met commentaar van mannen op straat (deze zin graag toevoegen).

In Grazia’s Beach Special, die vanaf 25 juni 8 weken in de winkels ligt, is de volledige uitslag van dit onderzoek onder ruim duizend respondenten te lezen. Het werd uitgevoerd door middel van een enquête, verspreid onder Grazia-lezeressen, de website en de kanalen van Stichting Stop Straatintimidatie.



Strand

Hoewel 26,9% van de respondenten zegt tijdens een bezoek aan het strand niet aangesproken te worden op hun uiterlijk, is dat voor 58,4% wél af en toe het geval. Voor 14,7% is het zelfs meer dan een keer of vijf per dag. Volgens 44,4% van de deelnemers aan dit onderzoek is straatintimidatie in het buitenland erger dan in Nederland. 17,2% ervaart het in Nederland erger, 38,4% ziet geen verschil tussen de hoeveelheid straatintimidatie hier of op vakantie. 70,3% houdt er bij het kiezen van haar zomeroutfit in meer of mindere mate rekening mee of het commentaar op gaat leveren van mannen op straat.

Veilig gevoel op straat

“Mijn vriend had geen idee hoe erg het voor vrouwen kan zijn, totdat ik hem erover vertelde”, aldus een van de deelnemers aan de enquête. “Dat vrouwen met hun sleutels in de hand over straat lopen ’s avonds, als een soort boksbeugel, of de straat oversteken: hij geloofde het eerst bijna niet.”

Toch is het echt zo: velen ondernemen dit soort stappen om te zorgen voor een veiliger gevoel op straat. 66,8% van de ondervraagden steekt regelmatig de straat over wanneer ze zich onprettig voelt bij een passant. Loopt een vrouw over straat en fluit iemand naar haar, dan voelt dat voor 70,9% intimiderend, terwijl 29,1% het als een compliment ervaart. Het intimiderende, onveilige gevoel ervaren ze het meest terwijl ze gewoon op straat lopen (68,2%), maar er zijn ook vrouwen die zich het onveiligst voelen in het openbaar vervoer (34,2%), op het strand (6,5%) of op hun werk (2,2%).

Leeftijd

Op de vraag: ‘Hoe oud was jij toen je voor het eerst op seksuele wijze werd aangesproken door een man?’ antwoordde ruim een kwart (27,8%) dat ze jonger waren dan 13 jaar toen dit gebeurde. 49,4% was tussen de 13 en 15 jaar, 16,9% tussen de 15 en 17.



Foto’s

Een relatief nieuwe ontwikkeling is stiekem gemaakte foto’s. 41,6% is wel eens ongewild gefotografeerd op deze manier. 4,7% van de respondenten heeft zelfs wel eens te maken gehad met upskirting: waarbij iemand een foto maakt van onder je rokje.



Oplossing

Volgens 61,4% is strafbaarstelling de juiste oplossing, dus het uitdelen van boetes. 53,6% ziet het meeste in voorlichting op scholen. 46,4% gelooft in aanpassingen aan de openbare ruimte, zoals betere straatverlichting en het ophangen van camera’s. 43,3% zou het liefst zien dat er meer campagne wordt gevoerd, door de overheid en stichtingen, om aandacht te vragen voor het probleem en de mogelijke oplossingen. En 8,7% komt met een aanvullende eigen oplossing, zoals een betere opvoeding en zorgen dat mannen elkaar hierop aanspreken.

Wat daarbij opvalt, is dat de meeste mensen het dus een goed idee vinden om straatintimidatie meer te beboeten en de daders erop aan te spreken. Maar bij de vraag ‘Wat doe jij als je te maken krijgt met straatintimidatie?’, geeft 84,7% het antwoord ‘ik reageer niet’. Tegenover 14,7% ‘Ik zeg er wat van’ en slechts 0,6% ‘Ik schakel de politie in’.



Suzanne Arbeid, adjunct-hoofdredacteur Grazia: “De aanleiding van dit onderzoek is de vraag in hoeverre vrouwen in de zomer en op het strand te maken krijgen met straat- of strandintimidatie. Zeker in het #Metoo-tijdperk is het belangrijk om te kijken in hoeverre vrouwen de ruimte krijgen om zich vrij te bewegen, zonder zich beperkt te voelen door seksueel getinte opmerkingen. Het blijkt dat vrouwen het flink te verduren hebben en dat het gevoel van onveiligheid in de openbare ruimte daardoor op momenten redelijk groot is. Het is nu wel belangrijk dat we vanaf dit punt gaan kijken hoe dit opgelost kan worden. Daar valt nog veel te winnen.”



Reactie Stichting Straatintimidatie: “Deze enquête laat zien hoe groot dit probleem is. Het is en blijft shockerend om te horen hoeveel meisjes en vrouwen hiervan last gehad hebben, of nog steeds hebben. Er komen gelukkig steeds meer initiatieven om dit te verbeteren, maar we moeten er tegen blijven vechten. Niemand heeft het recht om je lastig te vallen, ook niet met ‘alleen maar’ woorden.”