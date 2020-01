Waarde van flexwerk voor jongeren ontbreekt in advies Borstlap

Maatschappelijke waarde van flexwerk voor jongeren ontbreekt in advies commissie Borstlap



Recruitmentbureau YoungCapital ziet flexibele arbeid als dé manier om cv op te bouwen voor jongeren



Vanmiddag wordt het langverwachte rapport van de commissie Borstlap over de toekomst van werk gepresenteerd. Het is opmerkelijk dat in het advies over de toekomst van de arbeidsmarkt, de bijdrage van flexwerkende jongeren op de werkvloer ontbreekt, zo merkt recruitmentbureau YoungCapital op. “Zoals gebruikelijk wordt de jongerenpopulatie genegeerd”, zegt Bram Bosveld, oprichter van YoungCapital. “Flexwerkers worden geassocieerd met 'slecht opgeleide mensen in laagproductieve banen met geringe sociale bescherming', aldus de commissie in voorgaande berichtgeving. Nooit gaat het over opgeleide flexwerkende jongeren en hun belangrijke maatschappelijke bijdrage. Wij bemiddelen jongeren al twintig jaar naar een (bij)baan om ze ervaring op te laten doen en op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de arbeidsmarkt. Hiervoor hebben zij flexibiliteit en ruimte nodig, om talenten te ontdekken en uiteindelijk een cv op te bouwen. Dit zijn aspecten van flexibel werk waar de commissie geen rekening mee houdt in het rapport.”



Flexibiliteit biedt uitkomst



Een van de adviezen van de commissie is het terugbrengen van de flexibele uitzendtermijn naar 26 weken. “Het terugdringen van de uitzendtermijn is alleen begrijpelijk voor mensen die structureel in een uitzendbaan blijven hangen, ook ver na hun studie”, zegt Bram. “Maar voor jongeren stimuleert de korte termijn juist het jobhoppen en de daarbij behorende onzekerheid. Een vast contract is voor een bijbaan namelijk niet aan de orde, maar een flexibel uitzendcontract zorgt hier wel voor toegevoegde waarde en heeft zelfs de voorkeur.” Uit eerder onderzoek van YoungCapital en de Universiteit Utrecht blijkt namelijk: hoe jonger de jongeren, hoe minder geliefd het vaste contract. Nog geen 28 procent van de jongeren tussen 17 en 21 jaar ziet een vast contract als ideaal. Een groot deel van de jongeren geeft aan simpelweg de opties open te willen houden.



Kennismaking met de arbeidsmarkt



De flexibiliteit van een uitzendbaan biedt jongeren de kans om ervaring op te doen binnen verschillende banen, branches, maar ook binnen verschillende bedrijven waar ze anders moeilijk binnenkomen. “Wij hebben dagelijks 20 duizend jongeren aan het werk die deze manier van werken gebruiken als eerste kennismaking met de arbeidsmarkt. Die zichzelf leren kennen, leren werken, kennis en ontwikkeling vergroten en coaching en training krijgen om te groeien. Daarnaast biedt de flexibiliteit hun de mogelijkheid om hun privéleven in te vullen zoals ze dat zelf wensen”, zegt Bram.



Recruitmentspecialist YoungCapital brengt jongeren en werkgevers samen via een (bij)baan, traineeship of opleiding, zodat zij elkaar kunnen helpen groeien. Ze kunnen veel van elkaar leren: werkgevers hebben de ervaring en vakkennis, jongeren stellen de verfrissende vragen. Zij zitten nog niet vastgeroest in patronen en zijn daarmee onmisbaar voor vernieuwing. Met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar zijn de 1.300 medewerkers van YoungCapital zelf het levende bewijs van de impact die jongeren kunnen maken.