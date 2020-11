Vier Elfde van de Elfde met Omroep Brabant

De traditionele start van het carnavalsseizoen is dit jaar natuurlijk heel anders dan anders. Carnavalsiconen Jordy Graat en Christel de Laat kijken samen naar wat er wél kan en gaan op zoek naar het gevoel van carnaval. De verbinding en verbroedering. Want wat er ook gebeurt; carnaval zit in ons hart! Bezoek de website of kijk en luister daarom op 11-11 naar Omroep Brabant.



Dat carnaval dit jaar anders zal zijn is voor iedereen duidelijk en begrijpelijk. Maar wij als Omroep Brabant willen het gevoel van carnaval levend houden. Want bij Omroep Brabant zit carnaval diep in het hart. En dat krijg je er nooit uit.



Radio



De radiozender van Omroep Brabant heeft de hele dag aandacht voor 11-11. Af en toe een lekker carnavalsliedje om in de sfeer te blijven en ze bellen met wat artiesten over deze rare carnavalsperiode. Als klap op de vuurpijl is er vanaf 19.00 uur een speciale extra lange editie van ‘Van Brabantse Bodem’. Hierin viert Jordy Graat 11-11 met Christel de Laat en niemand minder dan Snollebollekes! Dus luister naar de radiozender van Omroep Brabant.



Elfde van de Elfde



In de avond kan je kijken naar ‘Elfde van de Elfde’, een gezellig tv-programma vol humor en informatie met Jordy en Christel. Ze gaan bellen met echte carnaval-liefhebbers en vragen hen hoe ze het gaan doen de komende periode, met tips in opmaat naar een ander carnaval. En ze hebben voorbeelden van een paar leuke initiatieven in de provincie om het gevoel carnaval nu, maar ook straks tijdens carnaval levend te houden!



Niet altijd rozengeur



Woensdag 11-11 is ook de première van een heel bijzondere carnavalsclip. De bekende carnavalsartiesten Veul Gère zijn de initiatiefnemers van een troostlied. Het lied moet in onzekere carnavalstijden vooral troost bieden. En carnaval verbroedert. Achter de gezamenlijke artiestennaam 'Niet altijd rozengeur' gaan namelijk zo'n 25 carnavalsartiesten schuil, onder meer Veul Gère, Lamme Frans, De Deurzakkers, Ferry van de Zaande, Vieze Jack, Sjpringlaevend, en Niek en Danny.



Over verbroedering gesproken. Het nummer is gemaakt in samenwerking met Omroep Brabant. Volgens hoofdredacteur Renzo Veenstra is dat bepaald geen toeval. "We voelen allemaal het verdriet van het feest dat komend jaar niet zal zijn waar we allemaal zo op hadden gehoopt. Maar bij Omroep Brabant zit carnaval diep in het hart. En dat krijg je er nooit uit."



De carnavalsclip is op 11-11 om 11.11 uur te horen op radio, te zien op de website en Facebook van Omroep Brabant en ‘s avonds te zien in het tv-programma ‘Elfde van de Elfde’.



Kijk naar ‘Elfde van de Elfde’ op Omroep Brabant, op woensdag 11 november vanaf 17.50 uur op tv, daarna ieder uur herhaald. Omroep Brabant is te vinden bij Ziggo op kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en KPN kanaal 507.