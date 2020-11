De Nieuwe Binnenweg brengt sfeer met winters straatbeeld

Omdat deze kerst anders uitpakt dan andere jaren, hebben verschillende de ondernemers van de Rotterdamse Nieuwe Binnenweg de koppen bij elkaar gestoken om er dit jaar alsnog iets speciaals van te maken. Vanaf begin december zal de straat gevuld zijn met een aantal sprookjesachtige decoraties en pop-up stores. De winkeliers in de straat nemen extra maatregelen om ervoor te zorgen dat er tijdens deze periode veilig gewinkeld kan worden.



25 Lichtkabouters maken van de Nieuwe Binnenweg deze winter op eigen, Rotterdamse wijze een Sprookje.



Santa Claus



De mascotte van de straat, Santa Claus van de Amerikaanse kunstenaar Paul McCarthy, die in het echt te bewonderen is op het Eendrachtsplein, is getransformeerd tot lichtornament. Begin december worden 25 grote ornamenten van de charismatische kabouter opgehangen en verlichten zij op sprookjesachtige wijze de straat.



Pop-ups



Pandeigenaren van leegstaande panden bewegen mee en zo ontstaan mogelijkheden. Op nummer 112 opende de illustere chocolatier Bonte Koe, een pop-up chocolade winkel. Bijzonder is ook de pop-up gallery op nummer 72 waar Rebecca Crawford, een Australische-Britse kunstenaar die sinds kort in de wijk woont, studies in steen van het vrouwelijke lichaam in de etalage toont.



Kerstbomen, oliebollen, burgers en stamppotten



De beroemde en beruchte horeca op de Nieuwe Binnenweg moest voor de tweede keer dit jaar hun deuren sluiten. Maar ook hier winnen ondernemerszin en enthousiasme. Bijvoorbeeld bij Lillith. Hun sprookjesachtige oliebollenhuisje wordt ervaren als een romantische kerstfilm. En bij Belgisch biercafé Boudewijn kan er dit jaar een kerstboom worden gescoord. Zin in een ouderwetse stamppot, een perfecte burger, de heerlijkste taarten, broden en koffie? Op de Nieuwe Binnenweg is dit alles ready to go.



De nieuwe Binnenweg en de nieuwe realiteit



De mooiste pareltjes van Rotterdam zijn te vinden op de Nieuwe Binnenweg. Of het nu gaat om eten, drinken, kappers, kleding, schoenen, brillen, sieraden, bloemen, platen, cadeautjes, parfum, tandpasta, meubels. De winkeliers in de straat hebben alle maatregelen genomen, zodat er veilig gewinkeld kan worden. De stoep is breed, de meeste winkels ruim.