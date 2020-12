Regel nog dit jaar goedkoop energielabel voor de komende 10 jaar



VEH: Nieuw energielabel omstreden en onzeker



Amersfoort, 1 december 2020 - Een maand voor de ingangsdatum van 1 januari 2021 is de politieke strijd rond het nieuwe energielabel voor woningen nog niet voorbij. Hierdoor is er nog steeds onduidelijkheid over de nieuwe verplichting. Daarom adviseert Vereniging Eigen Huis huiseigenaren om nog voor het einde van het jaar het huidige, goedkope energielabel online aan te vragen. Na ontvangst blijft het energielabel 10 jaar geldig.



Op 9 november jl. dienden Kamerleden Daniel Koerhuis (VVD) en Julius Terpstra (CDA) een amendement in om het mogelijk te maken dat huiseigenaren ook na 31 december hun energielabel online kunnen aanvragen. Daarmee moet voorkomen worden dat huiseigenaren vanaf volgend jaar een dure expert in moeten huren die ter plaatse het energielabel komt bepalen. Als een meerderheid in de Tweede Kamer volgende week voor het amendement stemt, moet de minister het nog dit jaar mogelijk maken dat huiseigenaren ook na 1 januari hun energielabel digitaal kunnen regelen.



Nieuw energielabel is vooral duur maar niet beter



Vereniging Eigen Huis heeft eerder forse bezwaren geuit tegen het nieuwe label. “Het jaagt eigenaren alleen maar op kosten en biedt kopers geen meerwaarde. Voor hen zijn de uitwerking van het Klimaatakkoord over isolatiemaatregelen, subsidies, financieringsmogelijkheden en duidelijkheid over de wijkaanpak veel belangrijker”, zegt Cindy van de Velde algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis.



Het nieuwe energielabel dat op 1 januari 2021 bij verkoop of verhuur van een woning verplicht wordt gaat ongeveer 190 euro kosten. Het huidige Vereenvoudigde Energie Label (VEL) kost gemiddeld 7,50 euro. Een energielabel is nodig als een huiseigenaar zijn woning wil verkopen of verhuren. Vereniging Eigen Huis herhaalt daarom haar oproep aan huiseigenaren om vóór 1 januari 2021 nog een energielabel aan te vragen op https://www.energielabelvoorwoningen.nl