KWF Kankerbestrijding kandidaat voor kwakzalversprijs

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft KWF kankerbestrijding genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2020, omdat zij op haar website www.kanker.nl ruim baan geeft aan een uitgebreid assortiment organisaties van niet-reguliere snit zoals acupuncturisten, beoefenaren van therapeutic touch en van aromatherapie. Kritiekloos wordt het gebruik van sinaasappelolie, Bulgaarse roos en citroengras als 'aromatherapie' aangeprezen, door energiebanen aan te prikken zou acupunctuur werken, en wil je je (niet-bestaande) energievelden van patiënten door wapperende handen van zorgverleners laten veranderen, kun je ‘therapeutic touch/reiki’ laten doen. De integratieve kinderarts Ines von Rosenstiel kan namens het KWF op www.kanker.nl onbekommerd reclame maken voor het Van Praag-instituut, waar deze therapeutic touch (ook wel energetische luchtmassage genoemd) wordt onderwezen onder leiding van haar directeur Martine Busch.



Naast het KWF is ook de Raad van Bestuur van het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten genomineerd, omdat ze een verpleegkundige in dienst houdt die in haar vrije tijd als klassiek homeopate naïeve volgers instrueerde levensgevaarlijke Covid-19 preventie te betrachten door 3 maal daags aan een flesje peperduur water te ruiken (ze noemt het D30 arsenicum). Prof. dr. A.W. Hoes, decaan en vice-voorzitter raad van bestuur, Universitair Medisch Centrum Utrecht is ook gekandideerd vanwege het laten voortduren van een door niet-regulieren aangestuurd keuzeblok ‘complementaire zienswijzen in de zorg’, waar beginnende geneeskundestudenten wijsgemaakt wordt dat antroposofie en homeopathie nog steeds een reden van bestaan zou hebben ondanks sluitend wetenschappelijk bewijs van het tegendeel.



De prijs is bedoeld voor personen en/of instellingen, die de kwakzalverij niet zelf bedrijven, maar wel bevorderen. De winnaar zal op 3 oktober om 13.30 worden bekendgemaakt tijdens het voor artsen geaccrediteerde online symposium (webinar) van de Vereniging tegen de Kwakzalverij over de gevaren van Sociale Media voor de gezondheid. Een viertal gerenommeerde sprekers zal vervolgens die middag ingaan op informatie maar vooral desinformatie over allerlei ziektebeelden via sociale media, een inmiddels zeer actueel thema. Iedereen kan dit webinar online bijwonen (niet gratis), zie https://www.kwakzalverij.nl.