Innovestit Group neemt Nederlandse activiteiten Langdon Systems over

30 september 2019 – Innovestit Group, specialist in het automatiseren van financiële en administratieve back-office processen, kondigt aan dat het alle Nederlandse activiteiten van Langdon Systems overneemt. ‘Met Langdon Systems Nederland verrijken we ons portfolio met een partij die al jaren vooroploopt in de ontwikkeling en levering van Duty Management-systemen’, zegt Erik van Doorn, CEO van Innovestit Group.



Nederland is een belangrijke speler in de internationale handel. Zo’n 30 procent van alle import aangiftes in de EU wordt verwerkt door de Nederlandse Douane. Een proces dat gepaard gaat met veel administratieve handelingen. ‘Als Europese speler gespecialiseerd in administratieve lastenverlichting zien we dat hier nog veel winst te behalen valt’, licht Erik van Doorn toe.



Daarnaast verwacht Van Doorn veel synergievoordelen te behalen met andere producten en diensten in het portfolio van de Innovestit Group. Een voorbeeld is de koppeling met de order-to-cash software van het zusterbedrijf Diesis, waardoor facturatie rechtstreeks vanuit het douanemanagementsysteem van Langdon Systems kan plaatsvinden. Of bijvoorbeeld volmachten die verplicht zijn bij sommige douaneprocessen. Dit soort documenten wordt veelal handmatig getekend en vervolgens gecontroleerd bij de Kamer van Koophandel op handtekeningsbevoegdheid. ‘Hier hebben wij met ons recent geacquireerde bedrijf Stiply een hele mooie digitale oplossing voor’, aldus Van Doorn.



‘Met de overname zijn wij ervan overtuigd dat onze klanten een optimale en toekomstbestendige dienstverlening wordt geboden’, zegt Erik Meijers, directeur van Langdon Systems. ‘De gemaakte afspraken zorgen ervoor dat de kwaliteit en technische innovatiekracht van de geleverde producten en diensten worden gewaarborgd en in een versnelling zullen komen.’



Over Langdon Systems



Langdon Systems in Eindhoven ontwerpt, ontwikkelt en implementeert softwareoplossingen voor douanemanagement. Langdon Systems heeft jarenlange kennis in douane- en accijnswetgeving opgebouwd, alsmede in invoer-, uitvoer- en opslagprocessen, documentatie en douanetarieven. Klanten zijn toonaangevende bedrijven zoals Bosch, Leco Europe en Trek Bikes.



Over Innovestit Group



Innovestit Group helpt bedrijven en instellingen bij de digitale transformatie van hun back-office. Onder de holding vallen vijf werkmaatschappijen, te weten Coforce, Diesis, Easy Systems, ICreative en Stiply. Totaaloplossingen worden geboden voor purchase-to-pay, order-to-cash, record to report, digital signature en robotic process automation. Oplossingen die naadloos integreren met ERP-, CRM- en Document Management- en andere backoffice systemen. Met 130 medewerkers bedient de onderneming meer dan duizend klanten wereldwijd. Tot de klantenkring behoren toonaangevende bedrijven en instellingen, zoals Ballast Nedam, Bol.com, Carpetright, Kwik-Fit, Intersnack en TU Delft.



