Exclusieve kunstcollectie voor vermogende particulieren en bedrijven



GALLERY OF DECORATION introduceert Haute Furniture in Nederland



Met de opening van GALLERY OF DECORATION op het terrein van de Van Nelle Fabriek in Rotterdam krijgt Nederland z’n eerste galerie voor ‘Haute Furniture’.



Haute furniture voorziet in de behoefte van vermogende particulieren en bedrijven aan exclusieve meubels en kunstvoorwerpen. In een hemels witte locatie op het terrein van het UNESCO-monument heeft GALLERY OF DECORATION een eenmalige collectie van 15 items (schilderijen, tafels, foto’s, sculpturen, kleden) bijeengebracht. Elk item is uniek in z’n soort en elke vier maanden wordt er een nieuwe thematische collectie gepresenteerd.



Thema van de eerste collectie is ‘Just rock it big, baby!’ met o.a. een marmeren tafel van 1.000 kilo, schilderdoeken van ruim 5 bij 3 meter en een levensgrote marmeren sculptuur van vrouwenbenen met de titel ‘Can’t forget her legs’.



De opening vindt plaats op woensdag 11 september, daarna is GALLERY OF DECORATION alleen op afspraak te bezoeken.



Creatief brein achter GALLERY OF DECORATION is bedrijfseconome en personal shopper Roos Schneijderberg (41). Eerder was zij werkzaam als merkstrateeg in de reclame en voor de interieur- en modebranche. Iets meer dan een jaar geleden begon zij met eigen geld de voorbereidingen voor GALLERY OF DECORATION.



De hoge resolutie beelden zijn te downloaden via: https://wetransfer.com/downloads/24a6b5deb5bacccf7...