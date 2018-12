Boa’s luiden de noodklok in de Stopera

De maat is vol. Dagelijks worden BOA’s geconfronteerd met agressie, intimidatie en zelfs geweld, zonder dat zij zich kunnen verdedigen. Met alleen een paar handboeien en een ‘scherpe zakdoek’ kunnen zij hun werk van orde handhaven simpelweg niet goed uitvoeren. Daarom zal de Amsterdamse BOA Jeffrey, namens de Nederlandse Boa Bond en Vakbond BOA ACP, donderdag 6 december inspreken op de Raadscommissie Algemene Zaken. Hierbij zal hij het hebben over agressie en geweld tegen handhavers en pleiten voor meer verdedigingsmiddelen voor BOA’s: pepperspray en een wapenstok, of een bodycam.



Om zijn inspraak kracht bij te zetten, zal Jeffrey aan burgemeester Halsema een petitie aanbieden die door 250 boa’s is ondertekend.



De verwachting is dat de inspreektijd direct start na de opening van de vergadering (tussen 13.30 – 14.00 uur) en het inspreken niet langer dan dertig minuten duurt. Dit is inclusief de eventuele vragen vanuit de Raadscommissie aan de inspreker.



De pers is van harte welkom om verslag te doen van het persoonlijke betoog van BOA Jeffrey. Achteraf is er ruimte voor foto’s en interviews. Neem hiervoor contact op met Eric Lakenman, 06-51412960 of Ruud Kuin, 0653362821 van de Nederlandse BOA Bond.