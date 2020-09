Afbouw van GasTerra eindigt op 31 december 2024

Vorig jaar oktober maakte gashandelsbedrijf GasTerra bekend dat het zijn activiteiten op termijn zou beëindigen. Inmiddels heeft de onderneming een sociaal plan voor de medewerkers en een afbouwplan voor de organisatie opgesteld. De datum waarop de afbouw eindigt is vastgesteld op 31 december 2024.



Het afbouwplan werkt toe naar beëindiging van GasTerra’s bedrijfsactiviteiten. De onderneming houdt er rekening mee dat op de vastgestelde einddatum nog een aantal (lang-) lopende verplichtingen overblijven. De aandeelhouders van GasTerra zullen, in overleg met de directie van het bedrijf, tijdig bepalen welke partij in dat geval de uit deze verplichtingen voortvloeiende taken zal uitvoeren.



Voorlopig blijft het meeste nog bij het oude. Een uitzondering daarop is dat GasTerra geen nieuwe gasverkoopcontracten meer zal sluiten voor gasleveringen na 31 december 2023, tenzij dit te zijner tijd voor het balanceren van het resterende portfolio (het geheel van in- en verkoopverplichtingen) noodzakelijk is.



GasTerra is krachtens de Gaswet verplicht uit Nederlandse kleine velden gewonnen aardgas tegen redelijke voorwaarden en een marktconforme prijs af te nemen als een producent dat wenst. De minister van EZK heeft, in het verlengde van het vorig jaar genomen besluit om GasTerra’s activiteiten op termijn te staken, bekendgemaakt deze wettelijke bepaling op korte termijn te willen schrappen.



GasTerra heeft sinds zijn oprichting in 2005 veel aandacht besteed aan projecten die de transitie naar een duurzamere energievoorziening vooruithelpen. Ook was de onderneming vanaf het begin actief als sponsor van maatschappelijke, culturele en sportieve instellingen en activiteiten, vooral in en om Groningen. De onderneming zal van jaar tot jaar en geval tot geval bekijken of er in dit kader nog ruimte is voor nieuwe overeenkomsten met bestaande of nieuwe partijen.



Voor GasTerra-CEO Annie Krist markeert het bekend worden van de einddatum de afloop van een tijdperk: “Op 31 december 2024 zal een einde komen aan een onderneming die decennialang een succesvol onderdeel is geweest van een publiek-private samenwerking. De afbouw van GasTerra beschouw ik als een van de onvermijdelijke gevolgen van het besluit om de gaswinning uit het Groningenveld te stoppen. Onze onderneming staat nu voor de taak om het afbouwproces tot een goed einde te brengen, in het belang van onze medewerkers, onze klanten en overige stakeholders. Tot die tijd hopen wij een bijdrage te kunnen blijven leveren aan het goed functioneren van de gasmarkt.”



Over GasTerra



GasTerra is een internationale gashandelsonderneming in aardgas en groen gas. De onderneming is een publiek-private samenwerking tussen het Ministerie van EZK (10% procent van de aandelen), het staatsbedrijf EBN (40%) en de energiebedrijven Shell en ExxonMobil (ieder 25%). GasTerra bedient een belangrijk deel van de Nederlandse en Europese gasmarkt.