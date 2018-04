NVM Open Huizen Dag op zaterdag 7 april

Efficiënt meerdere huizen op een dag zien



‘Meedoen loont altijd’



Nieuwegein, 4 april – De twintigste editie van de halfjaarlijkse NVM Open Huizen Dag staat weer voor de deur. Op zaterdag 7 april stellen naar verwachting zo’n 13.000 verkopers in heel Nederland hun woning tussen 11 en 15 uur beschikbaar voor geïnteresseerde kopers.



Door het slinkende woningaanbod en de snelle verkoop in met name de (grote) steden en in de Randstad, is de NVM Open Huizen Dag vooral in de rest van het land in trek. “Zo blijft onze Open Huizen Dag een aantrekkelijk instrument om verkopers en kopers op een toegankelijke manier met elkaar kennis te laten maken”, zegt NVM-woordvoerder Roeland Kimman. Op de woningsite funda wordt het in aanloop naar de NVM Open Huizen Dag zoals altijd drukker dan normaal. Kijkers beginnen op tijd met online oriënteren, om de dag zo goed mogelijk te kunnen benutten.



Meedoen loont



De NVM houdt twee keer per jaar de Open Huizen Dag. Doel is laagdrempelig en uitnodigend de vele deelnemende geïnteresseerden een woning naar keuze te laten zien.



Volgens Kimman zijn er veel redenen om mee te doen. “De NVM doet veel aan publiciteit voor deze dag. Er lopen dus potentiële woningzoekenden rond voor de deelnemende woningverkopers. Bovendien krijgen deze huizen extra promotie en aandacht op funda. Uit onderzoek blijkt stelselmatig dat deelnemers aan de NVM Open Huizen Dag hun woning sneller verkopen dan niet-deelnemers. Bovendien kan de open dag veel informatie opleveren hoe de woning in de markt ligt, zodat de verkoopstrategie beter kan worden afgestemd.”



Tips voor kopers en verkopers



De NVM-woordvoerder heeft een aantal tips voor bezoekers van de NVM Open Huizen Dag. “Ga eerst langs bij een hypotheekadviseur en onderzoek wat je kunt lenen. Dan kun je op 7 april gericht zoeken naar een geschikt huis passend bij het budget. Zet bovendien je wensen op een rij: waar moet je droomhuis aan voldoen? Snuif meerdere deelnemende huizen live op. Heb je een huis op het oog? Laat je dan deskundig adviseren in het aankooptraject door een aankoopmakelaar. Goed advies is immers essentieel ”



Natuurlijk heeft Kimman ook tips voor verkopers. “Zorg voor een opgeruimd, fris en neutraal huis. Mooie realistische foto’s op internet zorgen voor meer bezichtigingen. Een gastvrij ontvangst, zorgt ervoor dat kopers zich welkom voelen, een goede eerste indruk krijgen en zich eerder ‘thuis’ voelen in misschien wel hun toekomstige woning.”



De volgende NVM Open Huizen Dag is op zaterdag 6 oktober 2018.



Op donderdag 12 april a.s. presenteert NVM-voorzitter Ger Jaarsma de Woningmarktcijfers van het 1ste kwartaal 2018 – om 10.00 uur in het Hilton, Apollolaan te Amsterdam.