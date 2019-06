Lancering tijdschrift over leefstijlgeneeskunde met focus op voeding

Tijdschrift voor leefstijlgeneeskunde richt zich op het gezonde leven van de toekomst.



AMSTERDAM – Een gezonde leefstijl en in het bijzonder voedingsgedrag, krijgt een steeds groter belang binnen de geneeskunde en zorg. Ook in ons persoonlijk leven wordt steeds duidelijker dat we onszelf ziek kunnen eten maar ook béter. Waar we vroeger dachten dat onze genen allesbepalend waren, weten we nu dat dit niet zo is, en ruim 80% van de meest voorkomende chronische ziekten leefstijlgerelateerd zijn.



Het beste voorbeeld is natuurlijk diabetes type 2, een ziekte die ook in Nederland is uitgegroeid tot een volksziekte waaraan inmiddels 1,1 miljoen mensen lijden. Elk jaar komt daar nog eens een volle Johan Cruijff Arena aan nieuwe diabetespatiënten bij.



Het tijdschrift voor leefstijlgeneeskunde - Leefstijl als medicijn, richt zich op het gezonde leven van de toekomst. Het biedt toegankelijke, praktische, inspirerende en altijd wetenschappelijk onderbouwde, kennis over de rol van leefstijl, voeding en voedingsgedrag in het voorkomen, behandelen of omkeren van chronische aandoeningen. Vanuit verschillende perspectieven, zoals het meest recente wetenschappelijke onderzoek en beleid, maar ook de dagelijkse leefstijlgeneeskunde- en dokterspraktijk, biedt het tijdschrift een verdiepend inzicht, om succesvoller te zijn met leefstijlinterventies.



Hoofdredacteur Annemarie de Vries-Postma: “Van jong tot oud vitaal meedoen aan onze samenleving. En tegelijkertijd de gezondheidszorg betaalbaar op een kwalitatief hoog peil houden; dat is de uitdaging waar we voor staan. De overheid legt de verantwoordelijkheid voor gezond leven steeds meer bij de burger neer, maar dan moeten mensen wel de juiste-, goed onderbouwde informatie en praktische tools krijgen. Dit geldt ook voor zorgprofessionals, zoals leefstijlcoaches, en ook artsen en specialisten die meer met leefstijl willen doen. Ook voor hen bestond een dergelijk tijdschrift nog niet”.



Leefstijl als medicijn heeft een oplage van 45.000 exemplaren, en is gratis verkrijgbaar bij onder meer de apotheek, drogisterij, Ekoplaza- en Gezond & Wel-filialen vanaf 26 juni 2019.