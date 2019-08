Nieuwe uitgave: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2020

Het complete studie- en naslagwerk voor elke CAD-tekenaar in de metaal



Auteur: ir. R. Boeklagen



Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2020 van de serie ‘Inventor, Computer Ondersteunend Ontwerpen’ uitgegeven. Het boek Inventor 2020 wordt getypeerd door haar gebruiksgemak. Het boek is geschreven in een toegankelijke stijl, waarbij de auteur veel gebruik maakt van voorbeelden en illustraties. Stap voor stap leert u alle onderwerpen. De teksten zijn bovendien van Nederlandse oorsprong. Het boek hanteert dan ook Nederlandse tekennormen. Daarnaast is gekozen bij de indeling van het boek voor een tweedeling: de Nederlandse functies en begrippen zijn terug te vinden in de inhoudsopgave, de Engelse commandonamen in de index. Deze logische verdeling zullen u tijd besparen en uw werk vergemakkelijken.



Ook bevat dit gebonden boek werktuigbouwkundige achtergrondinformatie en handige tips. Een echte aanrader voor de beginnende en (ver)gevorderde Inventor gebruiker.



Voor beginners en gevorderde gebruikers De beginnende gebruiker van Inventor kan goed met het boek uit de voeten door de sterke combinatie van theorie, geleide instructie en oefeningen. Het boek bevat zeer veel afbeeldingen en met kleine stapjes wordt u degelijk op weg geholpen. Alle basisfuncties die een werktuigbouwkundig ontwerper gebruikt, worden uitgebreid behandeld zoals: frames, plaatwerk, lassen en schroefverbindingen. Er zijn ook speciale hoofdstukken over kunststoffen en vrijvorm modelleren.



Een expert in werktuigbouwkundig ontwerpen zal dit boek ook als een zeer nuttig leer- en naslagwerk ervaren. Gevorderde onderwerpen waaronder styles en templates, Vault, skeletmodeleren, iLogic, adaptiviteit en plaats-, maat- en vormvarianten worden onder de loep genomen. Specialistische zaken als sterkteberekeningen, parameterstudies en optimalisatie vindt u ook terug.



Topdown-ontwerpmethodiek Het bijzondere van Inventor is, dat het gericht is op de functie van het ontwerp en niet, zoals bij de Solid Modelers van de eerste generatie, op het modelleren alleen. Zo schetst u met Inventor een aantal hartlijnen en verandert u deze schets met een druk op de knop naar een frame, een stangenmechaniek of een constructie van plaatwerk. De uitwerking naar uitslagen, zaag- of snijtekeningen wordt door het programma gedaan. Deze Topdown-ontwerpmethodiek van Inventor is door het hele boek verwerkt. U vindt de verschillende modelleringstechnieken terug bij hoofdstukken over kunststoffen, frames, plaatwerk en in de meer algemene hoofdstukken.



Modellerings- en ontwerptechnieken Inventor ondersteunt niet alleen de modelleringstechnieken van het variantenontwerpen en het skeletontwerpen, maar ook hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om methodisch het beste ontwerp te vinden. Zo kunt u met de Design Accelerator snel een mechaniek van tandwielen, lagers en assen opzetten en deze daarna weer snel omzetten naar een stangenmechaniek. U kunt een ontwerp doorrekenen en via een parameterstudie of generatief ontwerp optimaliseren. Al deze onderwerpen worden allemaal in het boek behandeld.



Dit jaar zijn in Inventor verbeteringen aan de dialoogboxen en de iconen doorgevoerd. Het is allemaal duidelijker en makkelijker. U kunt uw ontwerpen delen via internet. De gebruiker ziet dan het 3D model. De grootste verandering zit echter in iLogic. Daarmee is het mogelijk om van ieder ontwerp met een paar simpele klikken een hele familie van varianten te maken. Dus nadat u eenmaal een machine heeft gemaakt, kunt u deze met weinig moeite omzetten naar een reeks van varianten. U kunt de varianten publiceren op internet, zodat de afnemer zijn eigen machine configureert. Deze functionaliteit zat al in Inventor, maar is nu sterk uitgebreid. Het boek is aangepast aan al deze vernieuwingen en uitbreidingen. Vooral de lessen over iLogic zijn uitgebreid en vereenvoudigd.



Online ondersteuning Bijzonder aan opleidingsinstituut TEC / CAD College is de online support die het de gebruikers van haar Inventor- en AutoCAD boeken biedt. Boeklagen legt uit: “we willen graag Inventor-tekenaars helpen met het wegwijs worden in de technisch tekenwereld. Daarom bieden we tientallen instructiefilmpjes aan die oefeningen uit het boek demonstreren en kan de gebruiker de opgedane kennis toetsen via de CADCollege Tools. De website is immens populair. Vooral beginnende gebruikers geven aan dat de online tools de ideale ondersteuning zijn voor zelfstudie."



Toonaangevend n Nederland en België kan TEC / CAD College gezien worden als een autoriteit op het gebied van Inventor, AutoCAD en Revit. Het opleidingsinstituut verzorgt al sinds 1988 de leerboeken voor deze programma’s. De auteur van de boeken is ingenieur Ronald Boeklagen die bij TEC in Nijmegen tekenaars en constructeurs opleidt in Inventor, AutoCAD en Revit. Naast gewone cursussen begeleidt en doceert Boeklagen ook HBO-opleidingen. Hij ontving de Autodesk award voor de “Best ATC Instructor” van de Benelux.



Inventor 2020, Computer Ondersteund Ontwerpen, ir. R. Boeklagen, ISBN 978-94-92250-34-6 Het boek is opgebouwd uit negen delen en bevat in totaal 1818 pagina’s. Het hoofdstuk Inventor in Vogelvlucht en Projecten, Schets, 3D Vorm, 2D Tekening, Samenstellingen, Uitwisseling, Plaatwerk, Ontwerpen met oa iLogic, Eindige Elementen berekeningen en dynamische simulaties, Diversen als Inventor Studio, Vault, Pointcloud, 3D printen en CAM en de Installatie. In het deel Uitwisseling wordt beschreven hoe u met 3D Pdf, SolidWorks, Step, Revit en Fusion 360 bestanden omgaat. Daarnaast is een hoofdstuk opgenomen over MBD, Model Based Dimensioning waarbij de productiegegevens, zoals bematingen, toleranties en ruwheid, zijn opgenomen in het 3D model voor bijvoorbeeld een 3D Pdf. Het deel iLogic is sterk veranderd en uitgebreid omdat Inventor op dit vlak zoveel verbeterd is. Alle hoofdstukken zijn aangepast aan de nieuwe functionaliteit en nieuwe mogelijkheden van Inventor.



U kunt het boek rechtstreeks bestellen bij TEC, telefoon: 024 356 56 77 of via internetwww.cadcollege.nl/boeken. Het boek is ook in de boekhandel verkrijgbaar. Luxe uitvoering: gebonden uitgave met leeslint, prijs: € 64,50.



Scholen Op verzoek van het middelbaar en technisch onderwijs is er ook een verkorte uitgave leverbaar: Basisboek Inventor 2020 van R. Boeklagen, ISBN 978 94 92250 33 9 Het leert de student alle grondbeginselen van het 3D ontwerpen in de werktuigbouwkunde. Blz: 528 Afbeeldingen: 1000.