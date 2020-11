'Help slachtoffers van seksueel misbruik ook door aandacht te hebben voor preventie'

Dit is een expertquote van Dilana Schaafsma van Fontys, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Alle onvrijwillige seks wordt binnenkort strafbaar als verkrachting | ANP



Naar aanleiding van kritiek vanuit onder andere kenniscentrum Rutgers is het nieuwe wetsvoorstel van Grapperhaus rondom verkrachting herzien en is onvrijwillige seks zonder dwang of geweld nu ook strafbaar. Een mooie overwinning voor de slachtoffers, maar daarmee zijn we er nog niet.



Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een complex maatschappelijk probleem. Het is nu nog te vaak zo dat er vooral aandacht voor is als er al misbruik heeft plaatsgevonden. Ouders en professionals zijn in de opvoeding vaak gericht op het voorkomen van problemen. Zeker bij kwetsbare doelgroepen betekent dit dat jongeren beperkt worden in de vrijheid die zij krijgen op seksueel vlak, waardoor er ook geen ruimte is voor positieve ervaringen.



Uit onderzoek weten we dat als we een bijdrage willen leven aan de seksuele gezondheid van jongeren het belangrijk is om ze te stimuleren in het opdoen van positieve seksuele ervaringen, het gesprek moeten aan gaan over wat wel oké is in een relatie en wat niet. En dat we hen moeten voorzien van positieve rolmodellen. Pas als we iets gaan doen aan de voorkant, kunnen we het probleem van seksueel grensoverschrijdend gedrag echt aanpakken.



Dilana Schaafsma is associate lector verbonden aan het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’ van Fontys.