OPEN CALL - Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2021 - Jubileumeditie

De Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst viert in 2021 zijn 150-jarige bestaan. De Prijs werd in 1871 door Koning Willem III ingesteld als Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst en is daarmee een van de oudste Prijzen voor schilderkunst in Nederland. Om dit jubileum te vieren zal de uitreiking van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2021 en de daarbij horende tentoonstelling in de zomermaanden plaatsvinden en verrijkt worden met een verrassende terugblik op de afgelopen jaren.



De Koninklijke Prijs is bedoeld om jonge, in Nederland werkzame schilders aan te moedigen in hun werk als kunstenaar. Getalenteerde kunstenaars ontvangen bijzondere aandacht en worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen en hun zichtbaarheid te vergroten. Deze aanmoedigingsprijs heeft zich in de afgelopen 150 jaar ontwikkeld tot een ware traditie van koninklijke aandacht voor de schilderkunst. De Prijs werd uitgereikt aan later toonaangevende kunstenaars, zoals Jan Toorop (1887), Jan Sluijters (1904), Jan Dibbets (1974), Natasja Kensmil (1998), Raquel van Haver (2018).



Open Call Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2021



‘Het afgelopen half jaar hebben we allemaal kunnen ervaren hoe het voelt als de cultuur in ons leven wegvalt. Kunst is zuurstof voor het hart en voedsel voor de geest. Dit is misschien wel het grootste verschil tussen mens en dier: wij kunnen niet zonder cultuur (met grote en kleine C). Ik heb bewondering voor de manier waarop makers in de kunst de moed erin houden. Daar hebben ze onze steun bij nodig.’ aldus Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander in zijn toespraak bij de uitreiking van de Prijs in oktober van dit jaar.



Wij nodigen dan ook graag alle beeldend kunstenaars, in Nederland woonachtig en onder de 35 jaar, uit om werk in te zenden voor de 150ste editie van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst!



Drie kunstenaars worden jaarlijks, op voordracht van de jury, onderscheiden door de Koning. Met de onderscheiding ontvangen de kunstenaars elk een bedrag van 9.000 euro. De jury van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2021 bestaat uit: Paula van den Bosch (voorzitter), Heske ten Cate, Zippora Elders, Brian Elstak, Marc Mulders, Sam Samiee en Maaike Schoorel.



De eerste jureringsronde vindt digitaal plaats. Tot 1 maart 2021 kunnen kunstenaars tot 35 jaar werk inzenden om mee te dingen naar de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2021. Meer informatie over o.a. deelnamevoorwaarden: www.koninklijkeprijs.nl