Insider focust zich op de Benelux met Growth Management Platform

’s Werelds eerste geïntegreerde Growth Management Platform, Insider, gaat verder met uitbreiding in Europa. Het bedrijf dat ondersteund wordt door Sequoia Capital heeft aangekondigd dat het zich gaat focussen op de markt in de Benelux. Bas Drogtrop is hiervoor als Country Manager voor de regio aangesteld.



Volgens Insider’s mede-oprichter & CEO Hande Cilingir is de Benelux een aantrekkelijke regio vol potentie. “Onze uitbreiding in Europa heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt en we zullen dan ook niet stoppen met groeien in 2020. De komende jaren is ons doel om de meest gebruikte marketing technologie software te worden van heel de Benelux.”



“We zijn blij dat Bas Drogtrop ons team wil komen versterken, zodat we onze expansie plannen binnen in de Benelux kunnen realiseren. Deze stap is een logisch gevolg van de constante groei die we doormaken: wereldwijd helpen we steeds meer brands die voor een volledig nieuwe beleving van customer experience gaan”.



Na een series B financieringsronde, is Insider’s Growth Management Platform goed voorbereid om marketeers in verschillende branches te helpen met digitale groei door inzet van segmentatie en personalisatie. Dit wordt gedaan middels AI en machine learning in de gehele funnel; van acquisitie tot activering, tot retentie en omzet. Het platform van Insider stelt marketeers in staat om gepersonaliseerde journeys over alle devices heen te bieden (web, mobile web, mobile apps, messaging, email en ad channels).



Benelux directeur Bas Drogtrop brengt meer dan tien jaar ervaring met zich mee op het gebied van digital marketing en senior leadership met daarnaast ook scherp inzicht in de regionale markt. Hij was hiervoor onder andere werkzaam als Managing Director bij Sociomantic Labs en commercieel verantwoordelijke bij Zanox (Awin).



“Door in de afgelopen jaren veel met e-commerce bedrijven en CMO’s te werken besefte ik dat de industrie vol geweldige ideeën en initiatieven zit, maar dat er slechts een beperkt aantal daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De meeste ideeën lopen vast door het gebrek aan tijd om deze uit te voeren en door de beperkte mogelijkheden op het gebied van IT en technologie. Bij Insider halen we deze obstakels weg en maken we het mogelijk voor marketeers om de beste en meest succesvolle middelen in te zetten voor digitale groei.”



De Benelux tak zal zorgen voor ondersteuning aan regionale merken en is daarvoor op zoek naar toptalent uit de regio om het alsmaar groeiende bedrijf te versterken.



"Met lokale teams in ruim 24 landen bieden onze Growth consultants op een unieke wijze ondersteuning aan onze partners, waarbij wij zowel helpen met het uiteenzetten van de groeistrategie als verbetering van de belangrijkste KPI’s. Dit alles wordt gedaan in de lokale tijdzone en eigen taal. Wij brengen diepgaande expertise vanuit verschillende branches om voor de klanten een ultieme personalisatie ervaring te bieden.”, zegt Kubilay Sengun, Managing Director EMEA.



Het Growth Management Platform van Insider heeft zich reeds bewezen bij ‘s werelds grootste merken door inzet van segmentatie en personalisatie, waarbij groei van de belangrijkste KPI’s in de hele funnel; CR, AOV, LTV, ROAS en andere metrics zijn gerealiseerd.



Het Growth Management Platform (GMP) van Insider maakt gebruik van een enkele datahub, koppelt consumenten en merken en geeft een gepersonaliseerde ervaring op relevante momenten en plekken in het oriëntatie- en aankoopproces.



Integratie van het platform is eenvoudig en geeft geen extra belasting op IT teams. Na koppeling kunnen marketeers direct aan de slag met het opzetten van gepersonaliseerde ervaringen, optimalisatie van acquisitiekosten en het bouwen van een langdurige customer lifetime journey.







Over Insider



Insider is een technologiebedrijf met vestigingen in Londen, Parijs, Singapore, Tokio, Hong Kong, Seoul, Sydney, Helsinki, Barcelona, Dubai, Moskou, Warschau, Taipei, Jakarta, Manilla, Wellington, Istanbul, Kiev, Ho Chi Minh-stad, Bangkok, Brussel, Amsterdam, Luxemburg, Ankara en Kuala Lumpur. In het Gartner rapport “Cool Vendors in Multichannel Marketing”, is Insider uitgeroepen tot “Cool Vendor” en erkend als marktleider in de G2 GridⓇ for Mobile Marketing in 2019.



Verder is Insider in 2018 door WIRED Magazine opgenomen in de lijst van de 100 Hottest Startups en won Insider in 2017 de Red Herring Top 100 Europe. CrunchBase heeft onlangs Hande Cilingir, medeoprichter en CEO van Insider, uitgeroepen tot een van de top drie vrouwelijke CEO’s van buiten de VS.



Diverse prestigieuze Fortune 500 bedrijven en topmerken binnen retail, automotive en travel maken gebruik van Insider technologie om AI-gedreven gepersonaliseerde ervaringen te kunnen bieden. Insider werkt wereldwijd samen met meer dan dan zeshonderd spelers, zoals Estée Lauder, Phillips, Unilever, Allianz, Carrefour, Decathlon, Samsung, IKEA, Singapore Airlines, MediaMarkt, UNIQLO, Avon, New Balance, CNN, Yves Rocher, Renault, L'Oréal en Nissan.