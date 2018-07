Mannen bieden geld voor een date, vrouwen niet

Datingsite Date4Cash ziet groot verschil in dategedrag mannen en vrouwen



UTRECHT – Alleen mannen zijn bereid geld te bieden om met een leuke vrouw of man op een date te gaan. Vrouwen doen dat niet of nauwelijks.



Dat blijkt uit een onderzoek naar het dategedrag van 4000 mannen en vrouwen op de datingsite Date4Cash over de afgelopen zes jaar. De site maakt het mogelijk om geld te bieden voor een eerste afspraakje. Van de ruim 2000 ingeschreven mannen deed 84 procent dat. Van de bijna 2000 ingeschreven vrouwen slechts 2 procent.



,,We kunnen dit niet verklaren, maar er is een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen die actief zijn op onze site,” zegt directeur Mark van der Wildt van Date4Cash. ,,Voor mannen is de drempel om geld te bieden voor een date misschien wat lager. Vrouwen laten vooral op zich bieden.”



Hij ziet ook een verschil in de hoogte van de geboden bedragen. Als vrouwen al bieden op een date, bieden ze vaak kleine bedragen zoals 5 euro. Mannen bieden gemiddeld tussen 50 en 100 euro voor een afspraakje, met uitschieters naar boven.



Het concept van ‘pay per date’ waaide zes jaar geleden over uit Amerika, waar het een groot succes is. Ook in Nederland slaat het inmiddels aan, gezien de 4000 leden van Date4Cash. Mensen die zich op de site inschrijven kunnen net als op een gewone datingsite afspreken met leuke mannen en vrouwen. Maar ze kunnen ook bieden op mensen die ze interessant vinden voor een eerste afspraakje. De hoogste bieder wint dan de date. ,,Dan ga je op stap met iemand die echt iets voor je over heeft. We zien dat dit vooral voor vrouwen net het laatste zetje kan zijn om op een date te gaan,” aldus Van der Wildt. ,,Zo match je mensen die elkaar anders niet tegenkomen.”



Na inschrijving kunnen leden bieden op personen die ze interessant vinden. Als het bod wordt geaccepteerd, betaalt de bieder het bedrag aan Date4Cash. Die beheert het geld. Tijdens het afspraakje maken de mensen een selfie, die ze naar date4Cash mailen als bewijs dat de date heeft plaatsgevonden. Daarna betaalt de site het geld uit. Als de date niet heeft plaatsgevonden, wordt het bedrag teruggestort.



Verder adviseert de site leden om geen geld tijdens de date te accepteren, nooit direct geld over te maken naar hun date, om af te spreken in openbare gelegenheden en om elkaar respectvol te behandelen. ,,Op deze manier gebeurt het volledig veilig en hebben we misbruik van onze site, bijvoorbeeld als escortservice, kunnen voorkomen”, zegt Van der Wildt.