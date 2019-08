Het Nationale Theater onthult theatergeheimen op UIT Festival Den Haag

Het Nationale Theater heeft een uitgebreid programma op de locaties Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui tijdens het UIT Festival Den Haag dat van vrijdag 6 tot 8 september plaatsvindt. Van een exclusieve preview van de ‘klimaathit’ The Children in de Koninklijke Schouwburg mét uitleg van theatergeheimen tot het gratis Stadsontbijt bij Theater aan het Spui.



Programma zaterdag 7 september



Koninklijke Schouwburg



19:30 – 21:00: exclusieve preview The Children



Bekijk als eerste de nieuwste voorstelling The Children mét fotodoorloop van Het Nationale Theater, die op 14 september in première gaat in de Koninklijke Schouwburg. Tijdens UIT Festival Den Haag mogen honderd bezoekers de zaal van de Koninklijke Schouwburg in om daar alvast de hele voorstelling The Children te zien. Helemaal gratis en exclusief want deze voorstelling is eigenlijk besloten. Het Nationale Theater gebruikt deze avond om de scènefoto’s te maken. Maar het is te leuk om er alvast een sneak peak van te maken. Aanmelden via het UIT Festival Den Haag.



Regisseur Eric de Vroedt brengt dé Britse theaterhit van de laatste jaren naar Nederland. De jonge auteur Lucy Kirkwood is de nieuwste ster aan het Britse theaterfirmament. Volgens The New York Times schreef zij ‘een verbijsterend en opwindend stuk, vol kippenvelmomenten en suspense’. Meer informatie via



The Children gaat 14 september in première in Den Haag en is t/m 26 december op tournee. Kom ook kijken naar de preview tijdens het Uitfestival. Dan krijg je een heel gaaf kijkje achter de schermen en geven we een aantal theatergeheimen prijs.



21:00 – 22:00 - Tess et les moutons



De eerste keer dat Tess van der Zwet Jacques Brel hoorde sloeg de bliksem in. Inmiddels zijn Tess en haar Moutons honderden shows verder, hebben ze een liefdevol ontvangen EP uitgebracht en stond Tess in juli 2019 in Paradiso hun recent verschenen ode ‘Mon Paris’ te zingen. Maar elk optreden draait nog steeds om de essentie: de menselijke ziel naar de oppervlakte trekken zoals alleen het Franse levenslied dat kan. Met originals van Brel, Piaf en Aznavour, vertaalde klassiekers en eigen werk. Locatie: foyer Koninklijke Schouwburg. Toegang is gratis.



Programma Theater aan het Spui



20:30 - 21:30 Crossing Border presenteert: Dipsaus live podcast



DIPSAUS is dé tweewekelijkse podcast door en voor vrouwen van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. Gepresenteerd en opgericht door Anousha Nzume, Ebissé Rouw en Mariam El Maslouhi. Dipsaus is maatschappijkritisch, cultureel geïnteresseerd, politiek betrokken en altijd met een flinke schep humor, originaliteit en diepgewortelde eigenwijsheid. Te beluisteren wanneer je wilt, waar je maar wilt.



21:30 - 22:00 & 23:00 - 00:00 - Vlambak FM



Thomas van der Want draait de beste plaatjes onder zijn alterego Vlambak FM.



22:00 - 23:00 - Poeziebar XS



In 1966 komen op uitnodiging van Simon Vinkenoog handenvol dichters bijeen in Carré. Hun maaltijd: een halve kip en een joint. Deze dichters, waaronder een debuterende Jules Deelder, Johnny the Selfkicker en Vinkenoog zelf traden op voor een dampend, joelend en stijf uitverkocht Carré.



Jos Nargy en Joep Hendrikx vragen zich af waarom een dergelijke avond tegenwoordig haast ondenkbaar lijkt. De poëzie verdient beter, vinden zij. Daarom hebben zij de Poezieboys opgericht waarmee zij volle zalen hebben getrokken op de Parade en vast op het programma staan bij Zaal 3. Samen met muzikant Bas Prins brengen zij de beste poëzie van dit moment, geïnspireerd op die ene legendarische avond in Carré. En natuurlijk met als doel: uitverkochte, dampende en joelende zalen voor de poëzie! Want de wereld kan wel weer wat rock & roll & poëzie gebruiken. Eerder



De Poeziebar XS is een voorproefje voor de Poeziebar XL die aan het einde van het seizoen gehouden wordt in de Koninklijke Schouwburg. Tijdens de Uitnacht komen Martin Rombouts en Kopje Onder langs.



Programma zondag 8 september



Cultuurmarkt, 12.00 tot 18.00 uur. Ruim honderd culturele instellingen presenteren zich op de Cultuurmarkt tijdens UIT Festival Den Haag op het Lange Voorhout, waaronder Het Nationale Theater. Er kunnen kaarten worden gekocht voor voorstellingen van Het Nationale Theater bij onze stand.



Koninklijke Schouwburg



12:30 – 12:45 - opening door de Torenblazers



13:00 – 13:30 - The Children van Het Nationale Theater



Theatergeheimen worden prijsgegeven in deze preview van The Children. Alle technische trucs worden getoond. Hoe kan je het laten regenen in de Koninklijke Schouwburg? Hoe zit het decor in elkaar? En wie maken de soundscape? En wat is een butt kicker? Een van de leukste previews om mee te maken. Voor iedereen die ervan houdt om meegenomen te worden in een kijkje achter de schermen.



The Children gaat 14 september in première in Den Haag en is t/m 26 december op tournee. Schrijf je ook in voor de exclusieve fotodoorloop tijdens de Uitnacht.



13:30 – 14:00 - De Gijzeling van Firma MES



Een van de lievelingshuisgezelschappen van Het Nationale Theater, Firma MES, speelt een bijzondere locatievoorstelling in de voormalige Amerikaanse ambassade. Zij geven een preview van De Gijzeling. In september 1974 dringen drie Japanners de Franse ambassade binnen en gijzelen elf mensen. Vijf dagen lang verandert het Korte Voorhout in een afgesloten niemandsland. September 2019 – 45 jaar later. Firma MES brengt het verhaal van de mensen achter deze veelal vergeten gebeurtenis.



De Gijzeling gaat vlak voor het UIT Festival Den Haag in première.



14:00 – 14:30 - Ilias van Orkater Nieuwkomers Konvooi



Kom kijken en luisteren naar een muzikale preview van de nieuwe voorstelling van Orkater Nieuwkomers Konvooi. Een moderne bewerking van het wereldberoemde oorlogsepos met vijf jonge jongens die de rol van vier soldaten en één vrouw vertolken: Agamemnon, Achilles, Odysseus, Patroklos en Helena.



Ilias speelt op 7 november in Theater aan het Spui. Tijdens UIT festival Den Haag geven is er een preview in de grote zaal van de Koninklijke Schouwburg.



14:30 – 15:00 - Sexual Healing van Het Nationale Theater



Mogelijk een van de leukste voorstellingen van het komende seizoen. De makers van Sexual Healing zijn op het Uitfestival net terug uit Frankrijk waar zij gefilmd hebben voor deze voorstelling: een mix tussen het populaire TV-programma Ik Vertrek en de arthouse film Teorema van Pasolini. Hopelijk kunnen we alvast wat van de beelden laten zien. De tekst is van de hand van Jan Hulst en Kasper Tarenskeen. Zij weten met hun vlotte schrijfstijl een breed publiek mee te krijgen in hun verhaal.



Sexual Healing gaat 12 oktober in première in Den Haag en gaat t/m 7 december op tournee.



15:00 – 15:30 - Trojan Wars van HNTjong en Het Nationale Theater



Komend seizoen breng HNTjong samen met Het Nationale Theater de marathonvoorstelling Trojan Wars. Een verpletterende bingewatch-marathon over de verwoestende en fascinerende kracht van oorlog. Tussendoor eten en dansen we en na afloop vieren we (hopelijk) de overwinning. Kom kijken en luisteren naar deze inspirerend voorproefje. Regisseur Noël Fischer kan er enthousiast over vertellen en we zullen u alvast een fragment laten horen/zien.



Trojan Wars gaat 14 maart in première in Den Haag en gaat t/m 24 april op tournee.



15:30 – 16:00 Opera - Melancholica van Opera2Day/New European Ensemble/Scapino Ballet



Opera2Day en het New European Ensemble verwelkomen iedereen in het anatomisch theater van de psyche tijdens Opera Melancholica. Via de choreografie van Scapino Ballet Rotterdam komen fantastische visioenen en huiveringwekkende wanen tot leven. Centraal staat de meeslepende opera The Fall of the House of Usher van Philip Glass naar het verhaal van Edgar Allan Poe.



Opera Melancholica gaat 29 januari in première in de Koninklijke Schouwburg.



16:00 – 16:30 - Queen Mary van BarokOpera Amsterdam



Operaliefhebbers kunnen na de preview van Opera2Day blijven zitten want BarokOpera Amsterdam neemt het over met een fragment uit hun nieuwe voorstelling Queen Mary.



Queen Mary toont het unieke leven van een Engelse vorstin en haar Nederlandse echtgenoot. Met de Brexit in aantocht neemt BarokOpera Amsterdam je voor haar twintigjarig bestaan mee terug in de tijd, toen de Nederlandse Willem III, gehuwd met Mary Stuart, Groot-Brittannië klaarstoomde om een wereldmacht te worden. En dat ging natuurlijk niet zonder slag of stoot.



Queen Mary gaat 13 december in première in de Koninklijke Schouwburg.



Theater aan het Spui



11:00 - Stadsontbijt



UIT Festival Den Haag start met een heerlijk gratis ontbijt in Theater aan het Spui. Kom een hapje eten, bekijk previews van voorstelling die dit theaterseizoen te zien zijn en bemachtig meteen kaartjes met kortingen die alleen op zondag 8 september gelden.



12:00-12:20 - Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie / HNTjong



Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie is de nieuwe voorstelling over de rolmodellen en helden van vroeger en nu. Op het UIT Festival Den Haag is een preview te zien van de voorstelling die op 13 september in première gaat in Theater aan het Spui.



Hier gaat de voorstelling van regisseur Eva Line de Boer over: Als je dat aan je moeder had gevraagd toen ze 8 was wat haar rolmodellen waren, zei ze misschien: Pippi Langkous of Heidi. Je vader koos voor Mowgli of Peter Pan. Vroeger kwamen alle kinderhelden uit boeken of films. De helden van nu zijn rappers en influencers. Je volgt ze online en ze zijn altijd dicht bij je. Is hun leven ook een groot avontuur? Wie zou je wel eens een dag willen zijn? Wat als je iedereen kunt zijn, ook al lijk je er helemaal niet op? Dan kun je als jongen net zo goed Famke Louise zijn als Ronnie Flex.



Heidi Pippi Sissie Ronnie Barbie is tot 31 oktober te zien in theater door heel het land. Info: www.hnt.nl/heidi



12:30 - Back to Oz/ Slagwerk Den Haag



Geïnspireerd om het wereldbekende verhaal van The Wizard of OZ. Slagwerk Den Haag speelt de muziek uit de voorstelling. Back to Oz is muziektheater waar je met een beetje meer hart, verstand en moed uit komt! Doortje is weervrouw en een echte young professional. Toch maakt ze soms een foutje. Als tijdens een uitzending kortsluiting in de studio ontstaat, belandt ze als een wervelwind in een andere wereld. Een wereld waar heel andere wetten gelden. Waar je de dingen moet bekijken door een groene bril.



Back to Oz is op 7 februari 2020 te zien in de Koninklijke Schouwburg.



13:00-13:25 - workshops / HNTjong



Tijdens het UIT Festival Den Haag zijn er allerlei theaterworkshops.



13:30 -13:50 - Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie / HNTjong



13:50-14:10 - Once upon a time | Kerst in het Wilde Westen / Theaterschool Rabarber



De Theaterschool van Den Haag: Theaterschool Rabarber komt met een nieuwe voorstelling: Once upon a time l Kerst in het Wilde Westen. Een uithoek in Amerika. De moerassen zitten vol met krokodillen, de saloons met oude cowboys. Ze zijn vergeten om naar de sterren te kijken, niemand heeft ooit een kerstboom in het Wilde Westen gezien. Totdat een klein meisje iedereen weer leert om in wonderen te geloven. Zal er voor het eerst sneeuw op de cactussen vallen? Beginnen zelfs de krokodillen 'Jingle Bells' te zingen?



De voorstelling is van 26 december tot 3 januari te zien in de Koninklijke Schouwburg.



14:15-14:35 - Workshops / HNTjong



14:40 - 15:00 - De Donkere Dagen / Lonneke van Leth



Nieuwsgierige Daan sluipt zachtjes naar de oude kast in de logeerkamer en vindt allerlei snuisterijen. Deze spullen prikkelen zijn fantasie en zo starten zijn verhalen...



Daan leert in deze voorstelling waarom hij bang is in het donker en hoe hij dat kan overwinnen. Stap in zijn spannende fantasiewereld en beleef een theaterervaring in dans, muziek en spel. Kom naar De donkere dagen! Als je durft... De voorstelling is op 24 november te zien in Theater aan het Spui.



15:10-15:15 - Bekendmaking prijswinnaars



Meegedaan aan de winactie in Theater aan het Spui? We maken op dit tijdstip de prijswinnaars bekend.



Doorlopend programma



Er zijn veel activiteiten in Theater aan het Spui. Zo kan je meewerken aan de nieuwe voorstelling De Gebroeders Leeuwenhart door je dromen te vertellen en deze droom aan het plafon te hangen. Daarnaast zet een koptelefoon op en loop je een route vol dilemma’s met ons spel over Ifigenea. Maar lekker een suikerspin of popcorn halen en kaartje scoren met een actie kan natuurlijk ook! De Krijtman is ook aanwezig.