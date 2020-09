Slimme online dienst voorkomt parkeerboetes in tien Nederlandse steden

Amsterdam - Onlangs is de online dienst, Parkeerwekker, in tien Nederlandse steden geïntroduceerd. Met de online dienst van Parkeerwekker is het voor bewoners van diverse steden mogelijk een alert te ontvangen zodra er een scanauto van de parkeerbeheerder bij de gebruiker door de straat rijdt.



Met de komst van scanauto's in diverse steden regent het onnodige parkeerboetes. Dit zorgt voor frustratie bij burgers. De initiatiefnemers van Parkeerwekker hebben iets bedacht om deze parkeerboetes en daarmee de frustratie te voorkomen.



Gebruikers kunnen na aanmelding via parkeerwekker.nl hun camera koppelen aan de website. De website verwerkt met behulp van kunstmatige intelligentie de camerabeelden en beoordeelt of er een scanauto is langsgereden. Wanneer een scanauto is gedetecteerd stuurt de website een alert naar het mobiele nummer van de gebruiker. De gebruiker kan, indien hij is vergeten om te betalen, alsnog binnen vijf minuten een parkeeractie starten. De onnodige boete en frustratie wordt hiermee voorkomen.



De online dienst van Parkeerwekker is in de volgende tien Nederlandse steden actief: Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Bergen op Zoom, Delft, Diemen, Groningen, Leiden, Rotterdam, Tilburg, en Utrecht.



De dienst is niet gratis. De gebruiker kan via de website credits kopen om de alerts te ontvangen.